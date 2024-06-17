«Это же просто белок?»: врач рассказал, какие последствия могут быть, если съесть фрукт с червяком

Хорошо мойте фрукты и храните их в холодильнике

Хорошо мойте фрукты и храните их в холодильнике Фото: Дарья Пона / 74.RU

Лето — пора кормить свой организм витаминами из свежих овощей, фруктов и ягод. Лучше всего есть их прямо с грядки или с дерева, чтобы получить максимум пользы. Но нередко такое приятное занятие могут омрачить неожиданные находки — небольшие червячки. Особенно часто они встречаются в перезревших плодах, рассказывает «Доктор Питер» .

В проглоченном вместе с мякотью червяке точно мало приятного. Но над таким счастливчиком часто любят подшучивать окружающие: «Не переживай, это же белок». Но что, если дело не только в возникшем чувстве отвращения от такой еды?

Могут вызвать отравление

По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, сами по себе черви в перезревших фруктах обычно не опасны для человека, но они могут переносить на себе бактерии и паразитов, которые вызывают отравление.



Так, по словам врача, черви в ягодах и фруктах могут быть переносчиками сальмонеллы и кишечной палочки. Симптомы отравления в этом случае типичные: