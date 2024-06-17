«Это же просто белок?»: врач рассказал, какие последствия могут быть, если съесть фрукт с червяком

Лето — пора кормить свой организм витаминами из свежих овощей, фруктов и ягод. Лучше всего есть их прямо с грядки или с дерева, чтобы получить максимум пользы. Но нередко такое приятное занятие могут омрачить неожиданные находки — небольшие червячки. Особенно часто они встречаются в перезревших плодах, рассказывает «Доктор Питер».
В проглоченном вместе с мякотью червяке точно мало приятного. Но над таким счастливчиком часто любят подшучивать окружающие: «Не переживай, это же белок». Но что, если дело не только в возникшем чувстве отвращения от такой еды?
Могут вызвать отравление
По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, сами по себе черви в перезревших фруктах обычно не опасны для человека, но они могут переносить на себе бактерии и паразитов, которые вызывают отравление.
Так, по словам врача, черви в ягодах и фруктах могут быть переносчиками сальмонеллы и кишечной палочки. Симптомы отравления в этом случае типичные:
- тошнота;
- рвота;
- диарея;
- спазмы в животе;
- лихорадка.
Также у некоторых людей может быть аллергия на червей или продукты их жизнедеятельности. Аллергические реакции могут проявляться в виде зуда и крапивницы.
— Если вы съели червивый фрукт, внимательно следите за своим здоровьем в течение следующих нескольких дней, — советует доктор Кутушов.
А при появлении подозрительных симптомов — отравления или паразитарной инфекции — обязательно обратитесь к врачу.
Как не пострадать от фруктового паразита: три совета токсиколога
Перед едой тщательно промывайте фрукты и ягоды, а также осматривайте их на наличие повреждений или небольших отверстий.
Храните фрукты и овощи в холодильнике. Низкие температуры не дадут завестись в плодах червякам.
Разрезайте мягкие на ощупь и перезревшие плоды — для перестраховки. Если же увидите там червя, сразу выбрасывайте.