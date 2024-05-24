25 июня — круглый стол: «Китайский автопром: спасение для рынка или новый вызов?»

Китайские производители рассчитывают занять до 80% российского рынка автомобилей в 2024 году и реализовать до 1,2 млн машин, сообщает «КоммерсантЪ». В прошлом году, по оценкам экспертов, в стране было продано 500 тыс. китайских автомобилей.



Среди лидирующих брендов — Chery, Haval, Changan, Geely. Появляются и новые марки. Кроме того, китайские производители активно выпускают на российских автозаводах свою продукцию. Как изменился российский авторынок и к чему это приведет — обсудим на круглом столе.



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