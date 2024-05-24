25 июня — круглый стол: «Китайский автопром: спасение для рынка или новый вызов?»

Китайские производители рассчитывают занять до 80% российского рынка автомобилей в 2024 году и реализовать до 1,2 млн машин, сообщает «КоммерсантЪ». В прошлом году, по оценкам экспертов, в стране было продано 500 тыс. китайских автомобилей.
Среди лидирующих брендов — Chery, Haval, Changan, Geely. Появляются и новые марки. Кроме того, китайские производители активно выпускают на российских автозаводах свою продукцию. Как изменился российский авторынок и к чему это приведет — обсудим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Какова ситуация на рынке в первом полугодии 2024 года? Растет ли спрос?
- Какие марки китайских автомобилей наиболее популярны? Появляются ли новые бренды?
- Есть ли ценовая категория, в которой предложение еще недостаточно наполнено? Стоит ли нам ждать новых игроков на рынке?
- Какова ситуация на рынке дилерских центров Петербурга? Как им удалось перестроить свои продажи?
- Особенности взаимодействия продавцов с китайскими производителями. Техподдержка и сервис.
- Лизинг китайских автомобилей. Итоги первого квартала и перспективы на 2024 год.
- Автокредитование: происходит ли рост рынка, как меняются условия?
- Какие трудности существуют при продаже, обслуживании китайских автомобилей?
- Будущее китайского автопрома в России.
К участию в круглом столе приглашаются:
- Дилерские центры
- Дистрибьюторы
- Производители автомобилей
- Лизинговые компании
- Банки
- Автоэксперты
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
Круглый стол пройдет в 12:00 / 25 июня 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Екатерина Демахина, ed@fontanka.ru, +7 (911) 912-44-48