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    25 июня — круглый стол: «Китайский автопром: спасение для рынка или новый вызов?»

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    Китайские производители рассчитывают занять до 80% российского рынка автомобилей в 2024 году и реализовать до 1,2 млн машин, сообщает «КоммерсантЪ». В прошлом году, по оценкам экспертов, в стране было продано 500 тыс. китайских автомобилей.

    Среди лидирующих брендов — Chery, Haval, Changan, Geely. Появляются и новые марки. Кроме того, китайские производители активно выпускают на российских автозаводах свою продукцию. Как изменился российский авторынок и к чему это приведет — обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    • Какова ситуация на рынке в первом полугодии 2024 года? Растет ли спрос?
    • Какие марки китайских автомобилей наиболее популярны? Появляются ли новые бренды?
    • Есть ли ценовая категория, в которой предложение еще недостаточно наполнено? Стоит ли нам ждать новых игроков на рынке?
    • Какова ситуация на рынке дилерских центров Петербурга? Как им удалось перестроить свои продажи?
    • Особенности взаимодействия продавцов с китайскими производителями. Техподдержка и сервис.
    • Лизинг китайских автомобилей. Итоги первого квартала и перспективы на 2024 год.
    • Автокредитование: происходит ли рост рынка, как меняются условия?
    • Какие трудности существуют при продаже, обслуживании китайских автомобилей?
    • Будущее китайского автопрома в России.

    К участию в круглом столе приглашаются:

    • Дилерские центры
    • Дистрибьюторы
    • Производители автомобилей
    • Лизинговые компании
    • Банки
    • Автоэксперты

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 25 июня 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Екатерина Демахина, ed@fontanka.ru, +7 (911) 912-44-48

    План мероприятий

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