Книгу с подлинным автографом Корнея Чуковского выставят на благотворительный аукцион в Петербурге

Книгу известного советского писателя Корнея Ивановича Чуковского «От двух до пяти» с дарственной надписью автора выставят на благотворительный аукцион. Вырученные средства будут направлена в фонд «Антон тут рядом».
Это будет уже пятый благотворительный аукцион петербургского книжного магазина «Подписные издания». По словам организаторов, книга представлена из личной коллекции, а дарственную надпись Корней Иванович оставил Наталье Григорьевне Долининой - филологу, педагогу, писательнице и драматургу.
Книга посвящена детской речи. В ней Чуквоский не только приводит примеры «лепых нелепиц», но и рассуждает о неосознанном мастерстве каждого ребёнка, усваивающего огромное количество новых слов и их элементов. Замысел книги, как рассказывал сам писатель, возник во время отдыха на даче близ Сестрорецка, когда невольно слышал разговоры детей, играющих на пляже, и пришёл к выводу, что их речь не только занимательна, но и познавательна.
Аукцион пройдёт в онлайн формате. Торги начнутся в полдень 18 июня, закончатся 19 июня в 18:00. Подробности можно узнать в соцсетях «Подписных изданий».
Средства, вырученные в ходе аукциона, будут переданы в благотворительный фонд системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом». Фонд с 2013 года реализует программы, направленные на создание жизненного маршрута для человека с аутизмом: от ранней диагностики и дошкольного инклюзивного образования до сопровождаемого трудоустройства и самостоятельной жизни в обществе.