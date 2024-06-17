ЦБ России отозвал лицензию у «Автоградбанка». Регулятор сообщает о нарушениях закона в области противодействия финансированию терроризма

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Татарстане «Автоградбанка». Сообщение об этом 17 июня появилось на сайте ЦБ РФ.

По заявлению регулятора, кредитная организация, занимавшая 218 место в банковской системе России по величине активов, нарушала федеральные законы и нормативные акты ЦБ, допускала нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.