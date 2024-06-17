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    ЦБ России отозвал лицензию у «Автоградбанка». Регулятор сообщает о нарушениях закона в области противодействия финансированию терроризма

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    Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Татарстане «Автоградбанка». Сообщение об этом 17 июня появилось на сайте ЦБ РФ.

    По заявлению регулятора, кредитная организация, занимавшая 218 место в банковской системе России по величине активов, нарушала федеральные законы и нормативные акты ЦБ, допускала нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

    Также «Автоградбанк» отметился, согласно утверждению ЦБ, «неэффективностью бизнес-модели», сокращением и ухудшением качества активов, а «значительные стимулирующие выплаты топ-менеджменту» приводили к регулярным убыткам. Банк обслуживал клиентов, проводивших «подозрительные операции» в значительных объемах, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот. Информацию об этих операциях ЦБ передаст в правоохранительные органы.

    Дополнительно сообщается, что «Автоградбанк» является участником системы страхования вкладов, и суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

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