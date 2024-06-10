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    Гибель парашютиста в Ленобласти стала уголовным делом

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    Уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг возбуждено в Ленинградской области после гибели парашютиста. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

    «Мужчина осуществлял прыжок с парашютом в группе из 7 человек из воздушного судна АН-28 в Ленинградской области. Первоначальными следственными действиями установлено, что в ходе осуществления прыжка при открытии произошла закрутка основного парашюта, в результате чего мужчина получил смертельные травмы, ударившись о землю», — так звучит фабула следствия.

    По данным «Фонтанки», у 38-летнего петербуржца, активно занимающегося экстремальными видами спорта, запутались стропы основного парашюта. Запасной был выпущен в 20–30 метрах над землей и раскрыться не успел. Инцидент произошел у деревни Валовщина Кировского района. Тренировочные прыжки были организованы Федерацией парашютного, самолетного и вертолетного спорта Ленобласти.

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