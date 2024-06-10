Гибель парашютиста в Ленобласти стала уголовным делом

Уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг возбуждено в Ленинградской области после гибели парашютиста. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте.



«Мужчина осуществлял прыжок с парашютом в группе из 7 человек из воздушного судна АН-28 в Ленинградской области. Первоначальными следственными действиями установлено, что в ходе осуществления прыжка при открытии произошла закрутка основного парашюта, в результате чего мужчина получил смертельные травмы, ударившись о землю», — так звучит фабула следствия.

