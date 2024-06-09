В Ленинградской области разбился парашютист

В Ленинградской области при совершении прыжка с парашютом погиб спортсмен. Проверку по факту его смерти проводит Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП). Об этом надзорное ведомство сообщает вечером 9 июня.

«По предварительным данным» <...> в ходе учебно-тренировочного прыжка с воздушного судна из-за отказа парашютной системы и позднего раскрытия запасного парашюта смертельно травмирован спортсмен», — сказано в сообщении СЗТП.