Реклама

    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 12

    0 м/с, штиль

    752мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.76eur96.69
    Реклама

    В Ленинградской области разбился парашютист

    8491
    6 комментариев

    В Ленинградской области при совершении прыжка с парашютом погиб спортсмен. Проверку по факту его смерти проводит Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП). Об этом надзорное ведомство сообщает вечером 9 июня.

    «По предварительным данным» <...> в ходе учебно-тренировочного прыжка с воздушного судна из-за отказа парашютной системы и позднего раскрытия запасного парашюта смертельно травмирован спортсмен», — сказано в сообщении СЗТП.

    ПоделитьсяПоделиться

    Уточняется, что трагедия произошла на территории посадочной площадки «Северный ветер» в деревне Путилово. Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Погиб парашютист
    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ19

    Комментарии 6

    Zнаворотник09 Июн 2024 в 23:46
    они парашют ногой запихивали в ранец? убогие д 6 раскрываются в 99.99%, здесь фантик спортивный по любому должен был раскрыться.
    +2−1
    Иван 2пырьев09 Июн 2024 в 23:37
    Спорт - это зызнь
    +3−1
    Slava_Rossii209 Июн 2024 в 23:07
    Парашютисты постоянно разбиваются и калечатся. За острые ощущения приходится расплачиваться жизнью и здоровьем.
    +7−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close