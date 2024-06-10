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    Украинский дрон атаковал приемную Каховской администрации, ранен мужчина

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    Общественная приемная Каховской администрации повреждена в результате удара украинского дрона. Об этом 10 июня сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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    «От взрыва пострадал пожилой мужчина, которому посекло лицо осколками выбитого стекла. Пострадавший госпитализирован и получает всю необходимую медицинскую помощь. Здание приёмной получило повреждения», — добавил глава региона.

    В понедельник трое жителей Белгородской области получили ранения в результате обстрела. А в Казани в целях безопасности вводили временные ограничения на работу местного аэропорта.

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