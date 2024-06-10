Украинский дрон атаковал приемную Каховской администрации, ранен мужчина

Общественная приемная Каховской администрации повреждена в результате удара украинского дрона. Об этом 10 июня сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«От взрыва пострадал пожилой мужчина, которому посекло лицо осколками выбитого стекла. Пострадавший госпитализирован и получает всю необходимую медицинскую помощь. Здание приёмной получило повреждения», — добавил глава региона.
В понедельник трое жителей Белгородской области получили ранения в результате обстрела. А в Казани в целях безопасности вводили временные ограничения на работу местного аэропорта.