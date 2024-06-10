Два ротвейлера искусали пенсионерку в Сосново

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нескольких случаев нападения собак на прохожих в Петербурге и Ленобласти. Одним из пострадавших оказался ребенок.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета 10 июня, животное без намордника и поводка напало на мальчика возле торгового центра на Полюстровском проспекте. По словам матери малыша, хозяин не сразу принялся оттаскивать питомца, а после произошедшего поспешил скрыться.
Еще один случай произошел в поселке Сосново в Приозерском районе. Два ротвейлера, бегавшие без присмотра, покусали местную жительницу. Пострадавшая госпитализирована.
Как рассказал 47news очевидец произошедшего Андрей, 9 июня пожилая женщина гуляла с маленькой собачкой, а при виде ротвейлеров подняла ее на руки. В результате животные повалили прохожую на землю. Мужчине удалось отогнать собак палкой. Женщину доставили в больницу с укусами в трех местах.
В тот же день в местных группах появилось объявление о пропаже двух ротвейлеров. Позднее хозяин сообщил, что животные нашлись.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по обоим случаям нападения собак на прохожих и доложить о принятом процессуальном решении.
Ранее «Фонтанка» писала, что гуляющая без присмотра собака до кости прокусила руку петербуржцу в Приморском районе города.