Два ротвейлера искусали пенсионерку в Сосново

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нескольких случаев нападения собак на прохожих в Петербурге и Ленобласти. Одним из пострадавших оказался ребенок.



Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета 10 июня, животное без намордника и поводка напало на мальчика возле торгового центра на Полюстровском проспекте. По словам матери малыша, хозяин не сразу принялся оттаскивать питомца, а после произошедшего поспешил скрыться.

Еще один случай произошел в поселке Сосново в Приозерском районе. Два ротвейлера, бегавшие без присмотра, покусали местную жительницу. Пострадавшая госпитализирована.