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    В Ленобласти появился новый город

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    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал региональный закон о присвоении поселку Бугры статуса города. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

    Бугровское сельское поселение теперь становится Бугровским городским поселением. Изменение статуса Бугров увеличит поступления в местный бюджет и расширит муниципальные полномочия, отмечают в администрации области.

    Теперь в единый день голосования, 8 сентября, можно будет провести выборы представительного органа нового города. Закон также устанавливает переходный период до 1 января 2025 года, в который до формирования городской администрации вопросами бюджета поселения будет заниматься сельская администрация.

    «Новоиспеченный город во Всеволожском районе — одна из главных точек жилищного и инфраструктурного строительства на карте Ленинградской области. К 2027 году здесь будет проживать более 40 тысяч человек», — отмечают в администрации Ленобласти. Отмечалось, что именно рост жилищного строительства в Буграх поспособствовал решению сделать его городом.

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