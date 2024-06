Как найти подходящую частную школу в Петербурге

Родители все чаще выбирают для детей негосударственное обучение. Мы расскажем об одной из частных школ Северной столицы, в которой программа соответствует ФГОС и предполагает углубленное изучение IT и английского языка.



TOP IT SCHOOL принимает учеников в Приморском и Московском районах. Школа входит в крупнейшую федеральную сеть образовательных центров «Академии ТОП». На базе Академии успешно работают более 260 филиалов дополнительного образования для детей и взрослых: например, IT-колледж (130 филиалов), IT-университет (15 филиалов), Языковая академия (20 филиалов).



Информационные технологии

В TOP IT SCHOOL дети занимаются разными направлениями IT: программированием, созданием мобильных приложений и сайтов, 3D-моделированием, геймдизайном, робототехникой, фото- и видеосъемкой. Ребята работают над проектами под руководством педагогов с опытом в IT.



Практический английский

С 1 класса у всех учеников ежедневно проходят занятия по английскому. Кроме этого, в школе действуют разговорный клуб Speaking Club и театральная студия English Drama. Всё это гарантирует полноценное погружение в языковую среду и прогресс в изучении.