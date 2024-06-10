Как найти подходящую частную школу в Петербурге

Родители все чаще выбирают для детей негосударственное обучение. Мы расскажем об одной из частных школ Северной столицы, в которой программа соответствует ФГОС и предполагает углубленное изучение IT и английского языка.
TOP IT SCHOOL принимает учеников в Приморском и Московском районах. Школа входит в крупнейшую федеральную сеть образовательных центров «Академии ТОП». На базе Академии успешно работают более 260 филиалов дополнительного образования для детей и взрослых: например, IT-колледж (130 филиалов), IT-университет (15 филиалов), Языковая академия (20 филиалов).
Информационные технологии
В TOP IT SCHOOL дети занимаются разными направлениями IT: программированием, созданием мобильных приложений и сайтов, 3D-моделированием, геймдизайном, робототехникой, фото- и видеосъемкой. Ребята работают над проектами под руководством педагогов с опытом в IT.
Практический английский
С 1 класса у всех учеников ежедневно проходят занятия по английскому. Кроме этого, в школе действуют разговорный клуб Speaking Club и театральная студия English Drama. Всё это гарантирует полноценное погружение в языковую среду и прогресс в изучении.
Развитие soft skills
Кроме основных предметов, дети развивают «мягкие навыки»: эмоциональный интеллект, критическое мышление, лидерские качества, коммуникабельность, умение работать в команде, ораторские навыки, финансовую грамотность. Всё это помогает ребенку обрести уверенность в себе и учит взаимодействовать с другими.
Процесс обучения в частной школе
Занятия проходят в малокомплектных классах — до 16 человек. Домашняя работа выполняется в школе, под контролем опытных учителей и тьюторов.
Комфортные условия без буллинга
TOP IT SCHOOL заботится о том, чтобы в коллективе была психологически комфортная атмосфера, где раскрывался бы многогранный потенциал каждого. Для этого в программу включены занятия по развитию личности и командообразованию. Их проводят педагоги-психологи с большим опытом работы.
Как попасть в частную школу
Чтобы поступить в частную школу, необходимо пройти вступительное тестирование и собеседование. В июне в школе пройдут Дни открытых дверей. Записаться можно по телефону +7 (812) 214-23-73 или на сайте.
Фото предоставлено пресс-службой школы
ООО «АКАДЕМИЯ ТОП СПБ», ИНН 7841044256