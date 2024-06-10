    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 14

    4 м/с, ю-з

    754мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.76eur96.69

    Мультимедийная заметка

    Как найти подходящую частную школу в Петербурге

    786
    ПоделитьсяПоделиться

    Родители все чаще выбирают для детей негосударственное обучение. Мы расскажем об одной из частных школ Северной столицы, в которой программа соответствует ФГОС и предполагает углубленное изучение IT и английского языка.

    TOP IT SCHOOL принимает учеников в Приморском и Московском районах. Школа входит в крупнейшую федеральную сеть образовательных центров «Академии ТОП». На базе Академии успешно работают более 260 филиалов дополнительного образования для детей и взрослых: например, IT-колледж (130 филиалов), IT-университет (15 филиалов), Языковая академия (20 филиалов).

    Информационные технологии

    В TOP IT SCHOOL дети занимаются разными направлениями IT: программированием, созданием мобильных приложений и сайтов, 3D-моделированием, геймдизайном, робототехникой, фото- и видеосъемкой. Ребята работают над проектами под руководством педагогов с опытом в IT.

    Практический английский

    С 1 класса у всех учеников ежедневно проходят занятия по английскому. Кроме этого, в школе действуют разговорный клуб Speaking Club и театральная студия English Drama. Всё это гарантирует полноценное погружение в языковую среду и прогресс в изучении.

    ПоделитьсяПоделиться

    Развитие soft skills

    Кроме основных предметов, дети развивают «мягкие навыки»: эмоциональный интеллект, критическое мышление, лидерские качества, коммуникабельность, умение работать в команде, ораторские навыки, финансовую грамотность. Всё это помогает ребенку обрести уверенность в себе и учит взаимодействовать с другими.

    ПоделитьсяПоделиться

    Процесс обучения в частной школе

    Занятия проходят в малокомплектных классах — до 16 человек. Домашняя работа выполняется в школе, под контролем опытных учителей и тьюторов.

    ПоделитьсяПоделиться

    Комфортные условия без буллинга

    TOP IT SCHOOL заботится о том, чтобы в коллективе была психологически комфортная атмосфера, где раскрывался бы многогранный потенциал каждого. Для этого в программу включены занятия по развитию личности и командообразованию. Их проводят педагоги-психологи с большим опытом работы.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как попасть в частную школу

    Чтобы поступить в частную школу, необходимо пройти вступительное тестирование и собеседование. В июне в школе пройдут Дни открытых дверей. Записаться можно по телефону +7 (812) 214-23-73 или на сайте.

    Фото предоставлено пресс-службой школы

    ООО «АКАДЕМИЯ ТОП СПБ», ИНН 7841044256

    Реклама

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close