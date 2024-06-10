Опыт выступлений в зоне СВО. В техзадании для участников концерта на Дворцовой появилось новое требование

В техзадании для петербургских мероприятий, посвященных Дню ВМФ, появился новый критерий. Теперь там ждут музыкантов с опытом поездок в зону СВО.
Традиционный конкурс на «оказание услуг по организации проведения мероприятия посвященного Дню Военно-морского флота» был объявлен 7 июня. Стоимость — почти 40 млн рублей, Заказчик — комитет по культуре, место — Дворцовая площадь.
Помимо требований к организации и оформлению площадки, прописаны критерии для приглашенных музыкантов, включая «военный творческий коллектив Министерства обороны Российской Федерации, с опытом творческой деятельности не менее 90 лет», «военный оркестр, история которого насчитывает не менее 80 лет», а также солистов-вокалистов ведущих музыкальных театров Санкт-Петербурга. Отдельно прописаны такие позиции:
- российский рок исполнитель, участник сборных концертов, музыкальных фестивалей, творческих встреч, музыкальных и общественно значимых акций, со сценическим опытом не менее 20 лет, в репертуаре которой произведения с элементами авторской песни;
- российская рок-группа из Санкт-Петербурга в составе не менее 3 человек, имеющий опыт выступлений не менее 20 лет, участник музыкальных фестивалей, имеющие опыт выступлений в зоне СВО;
- музыкальный исполнитель, имеющий опыт выступления не менее 20 лет, с регулярной ротацией на радиостанциях РФ, являющийся постоянным участников различных сборных концертов, творческих встреч, фестивалей и телепроектов, а также общественно значимых мероприятий, в репертуаре которого произведения с элементами авторской песни и песен патриотической направленности, имеющий опыт выступлений в зоне СВО;
Для сравнения, в прошлом году требований об СО не было, критерии были такие:
- лидер группы — певица, музыкант, поэтесса, автор-исполнитель собственных песен, записавшая не менее 14 студийных альбомов в составе группы, обладательница премии в области поэзии/литературы;
- лидер группы — певец, музыкант, актёр и автор песен, записавший не менее 10 студийных альбомов и не менее 10 видеоклипов в составе коллектива, а также обладатель российской театральной либо музыкальной премии. Лидер группы должен иметь опыт съёмок в музыкальных/художественных фильмах и в фильмографии которого, должно быть не менее 9 фильмов.
Выступали, среди прочего, «Сурганова и оркестр», а также Олег Газманов.
День ВМФ в 2024 году выпадает на 28 июля (последнее воскресенье месяца). Обычно по техническому заданию к городским мероприятиям можно заранее предположить, кто конкретно из музыкантов будет их участником. В этот раз круг претендентов еще более сужается, хотя в последнее время перечень артистов, которые выступали в зоне СВО, увеличивается.