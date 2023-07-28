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    В День ВМФ на Дворцовой площади выступят «Сурганова и Оркестр» и Олег Газманов

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    4 комментария

    30 июля в Петербурге, как и по всей стране, отмечается День ВМФ. Праздничная программа на Дворцовой площади начнется в 10:00. Петербуржцы смогут на большом экране наблюдать, как город готовится к проведению главного военно-морского парада, а с 11:00 до 12:30 пройдет прямая трансляция парада.

    Фото: Дарья Драй, Фонтанка.ру
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    В парадном строю по Неве в День ВМФ пройдут парусник «Полтава», ракетные корабли «Буря» и «Зелёный Дол», сторожевой корабль «Неустрашимый», реплика куттера «Лукулл», бриги «Триумф» и «Россия», шхуны «Леди Л» и «Надежда».

    В музыкальной программе на Дворцовой — выступления Центрального концертного образцового оркестра ВМФ РФ им. Н. А. Римского-Корсакова, Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга, Ансамбля песни и пляски Западного военного округа и солиста Мариинского театра Григория Чернецова, а также Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота с заслуженным артистом России Владимиром Самсоновым.

    В 18:30 на сцену выйдут «Сурганова и Оркестр», а закроет программу Олег Газманов со своей группой «Эскадрон».

    Артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости запланирован на 22:30.

    Вход свободный, 0+

    Фото: Дарья Драй, Фонтанка.ру

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    Комментарии 4

    Гость28 Июл 2023 в 14:45
    Тьфу!
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