В День ВМФ на Дворцовой площади выступят «Сурганова и Оркестр» и Олег Газманов

30 июля в Петербурге, как и по всей стране, отмечается День ВМФ. Праздничная программа на Дворцовой площади начнется в 10:00. Петербуржцы смогут на большом экране наблюдать, как город готовится к проведению главного военно-морского парада, а с 11:00 до 12:30 пройдет прямая трансляция парада.
В парадном строю по Неве в День ВМФ пройдут парусник «Полтава», ракетные корабли «Буря» и «Зелёный Дол», сторожевой корабль «Неустрашимый», реплика куттера «Лукулл», бриги «Триумф» и «Россия», шхуны «Леди Л» и «Надежда».
В музыкальной программе на Дворцовой — выступления Центрального концертного образцового оркестра ВМФ РФ им. Н. А. Римского-Корсакова, Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга, Ансамбля песни и пляски Западного военного округа и солиста Мариинского театра Григория Чернецова, а также Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота с заслуженным артистом России Владимиром Самсоновым.
В 18:30 на сцену выйдут «Сурганова и Оркестр», а закроет программу Олег Газманов со своей группой «Эскадрон».
Артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости запланирован на 22:30.
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