Стало известно время салюта на День ВМФ в Санкт-Петербурге

В День военно-морского флота в Петербурге устроят праздничный парад и салют. Об этом говорится в соответствующем указе президента РФ Владимира Путина от
Артиллерийский салют прогремит
Как рассказывала «Фонтанка», Владимир Путин будет находиться в Санкт-Петербурге до конца недели. В ходе саммита Россия — Африка он встретится с главами африканских государств, некоторые из которых будут смотреть главный военно-морской парад в День ВМФ.
В прошлом году (как, вероятно, будет и в этом) салют был дан от стен Петропавловской крепости. Как это выглядело — смотрите в репортаже «Фонтанки».