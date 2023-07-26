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    Стало известно время салюта на День ВМФ в Санкт-Петербурге

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    В День военно-морского флота в Петербурге устроят праздничный парад и салют. Об этом говорится в соответствующем указе президента РФ Владимира Путина от 26 июля.

    Артиллерийский салют прогремит 30 июля в 22:30, указано в документе. Подготовку и проведение парада поручили Минобороны и другим органам, правительство Петербурга должно будет оказать в этом содействие.

    Как рассказывала «Фонтанка», Владимир Путин будет находиться в Санкт-Петербурге до конца недели. В ходе саммита Россия — Африка он встретится с главами африканских государств, некоторые из которых будут смотреть главный военно-морской парад в День ВМФ.

    В прошлом году (как, вероятно, будет и в этом) салют был дан от стен Петропавловской крепости. Как это выглядело — смотрите в репортаже «Фонтанки».

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