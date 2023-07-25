Владимир Путин пробудет в Петербурге до конца недели. На парад ко Дню ВМФ приглашены и лидеры африканских стран

Президент России Владимир Путин в ходе саммита Россия — Африка встретится с главами африканских государств. Пленарное заседание намечено на четверг, 27 июля. Но на этом программа не закончится. Об этом стало известно 25 июля.
Первая встреча Владимира Путина пройдет уже 26 июля. Как сообщает РИА Новости, в Константиновском дворце президент России проведет переговоры с главой Эфиопии и президентом Египта.
Уже на следующий день, 27 июля, глава государства примет участие в Экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка.
На пятницу, 28 июля, намечено основное событие — саммит Россия — Африка под названием «За мир, безопасность и развитие». В нем примут участие 49 стран из 54, передает ТАСС. Свое прибытие в Петербург подтвердили 17 глав государств, 5 вице-президентов, четыре премьер-министра и один спикер парламента. Главным событием саммита станет пленарное заседание, на котором анонсируется обширное выступление президента России.
Но и на этом программа не закончится. Встречи будут проходить и в выходные. Двусторонние намечены на субботу, 29 июля. В воскресенье, в День ВМФ, некоторые лидеры стран Африки будут смотреть главный военно-морской парад.