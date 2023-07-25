Владимир Путин пробудет в Петербурге до конца недели. На парад ко Дню ВМФ приглашены и лидеры африканских стран

Президент России Владимир Путин в ходе саммита Россия — Африка встретится с главами африканских государств. Пленарное заседание намечено на четверг, 27 июля. Но на этом программа не закончится. Об этом стало известно 25 июля.



Первая встреча Владимира Путина пройдет уже 26 июля. Как сообщает РИА Новости, в Константиновском дворце президент России проведет переговоры с главой Эфиопии и президентом Египта.

Уже на следующий день, 27 июля, глава государства примет участие в Экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка.