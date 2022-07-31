Праздничный салют завершил празднование Дня ВМФ в Петербурге

Вечером в воскресенье, 31 июля, в Петербурге прогремел салют, приуроченный к празднованию Дня Военно-морского флота. От стен Петропавловской крепости дали ровно 30 залпов. Красочный фейерверк осветил вечернее небо над городом волшебными разноцветными красками.

Отметим, что петербуржцы и гости города начали собираться у Троицкого моста к 22:00 — именно во столько салют анонсировали в Смольном. «Фонтанка» не ошиблась с тем, что он начнётся позже — уже после завершения концертной программы на Дворцовой площади. Прямо сейчас смотрите праздничный салют в прямом эфире .

Напомним, весь день 31 июля «Фонтанка» вела праздничную трансляцию в текстовом формате на сайте и в Telegram-канале, а также с помощью супервидовой веб-камеры, направленной на акваторию Невы и центр города.



Самые лучшие кадры с Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ и посвященный этому событию видеосюжет смотрите здесь.

