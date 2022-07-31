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    Главный военно-морской парад в День ВМФ — в объективе «Фонтанки». Посмотрите, как это было

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    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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    В воскресенье, 31 июля, в Петербурге состоялся шестой Главный военно-морской парад по случаю празднования Дня ВМФ. Если вам не удалось увидеть вблизи проход боевых кораблей по Неве, а также эффектный пролёт военной авиации, «Фонтанка» предоставляет такую возможность. Самые красивые кадры с парада ВМФ — в нашей фотогалерее.

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    Напомним, что Главный военно-морской парад в Петербурге начался в 11 утра и продолжался около часа. В общей сложности в нём приняли участие 48 кораблей и судов. Также в небе над Петербургом и Кронштадтом боевым строем пролетели около 40 самолётов и вертолётов.

    День ВМФ продолжится в Петербурге многочисленными концертами и массовыми мероприятиями. Завершит празднования артиллерийский салют, который прогремит, по информации Смольного, в 22:00. Однако, по данным «Фонтанки», первый залп будет дан в 22:45 — после завершения концертной программы на Дворцовой площади.

    «Фонтанка» ведёт трансляцию празднования Дня ВМФ. Присоединяйтесь к нам на сайте или в Telegram.

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

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