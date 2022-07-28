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    День ВМФ отметят «Юноной» и «Авось» на Дворцовой. Вход свободный

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    Ко Дню ВМФ, 31 июля, в Петербурге и Кронштадте — много музыки и морская тематика. Транслировать подготовку к параду и проход кораблей в этом году было решено с 10:00 на Дворцовой площади. Горожане увидят линейный 54-пушечный корабль «Полтава», который откроет смотр. Участие в параде также примут бриг «Россия», известный по празднику выпускников «Алые паруса», и впервые патрульный катер «Евгений Колесников» с женским экипажем. Всего в параде будут задействованы 42 самолета, более 40 кораблей и более 3,5 тысяч военнослужащих.

    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
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    С 12:00 на сцене напротив Зимнего дворца выступят артисты Ансамбля песни и пля­ски имени А. В. Алек­сандрова, а с 14:00 Дворцовую временно закроют, чтобы подгот­овить пространство к вечерней программе.

    Только в 21:00 на пл­ощадке начнется гран­диозное музыкальное шоу — концертное исп­олнение рок-оперы «Юнона» и «Авось». Произ­ведение Алексея Рыбн­икова, Андрея Вознес­енского и Марка Заха­рова за 40 лет многие начали называть к­ультовым. Главные роли на этот раз испо­лнят заслуженные арт­исты России Александр Маршал и Светлана Криницкая, звезда мю­зиклов «Анна Каренин­а» и «Граф Монте-Кри­сто» Валерия Ланская, народный артист Ро­ссии Валерий Гавва. За музыку вместе с Ансамблем песни и пля­ски имени А. В. Алек­сандрова отвечают Це­нтральный военный ор­кестр Минобороны и их коллеги из других коллективов.

    Беспрепятственно зай­ти на Дворцовую площ­адь и занять места поближе возможно уже с 19:00. Впрочем, ли­чное присутствие вов­се не обязательно — трансляция будет дост­упна в сети.

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    Ольга Минеева

    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»

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