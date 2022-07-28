День ВМФ отметят «Юноной» и «Авось» на Дворцовой. Вход свободный

Ко Дню ВМФ, 31 июля, в Петербурге и Кронштадте — много музыки и морская тематика. Транслировать подготовку к параду и проход кораблей в этом году было решено с 10:00 на Дворцовой площади. Горожане увидят линейный 54-пушечный корабль «Полтава», который откроет смотр. Участие в параде также примут бриг «Россия», известный по празднику выпускников «Алые паруса», и впервые патрульный катер «Евгений Колесников» с женским экипажем. Всего в параде будут задействованы 42 самолета, более 40 кораблей и более 3,5 тысяч военнослужащих.
С 12:00 на сцене напротив Зимнего дворца выступят артисты Ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова, а с 14:00 Дворцовую временно закроют, чтобы подготовить пространство к вечерней программе.
Только в 21:00 на площадке начнется грандиозное музыкальное шоу — концертное исполнение рок-оперы «Юнона» и «Авось». Произведение Алексея Рыбникова, Андрея Вознесенского и Марка Захарова за 40 лет многие начали называть культовым. Главные роли на этот раз исполнят заслуженные артисты России Александр Маршал и Светлана Криницкая, звезда мюзиклов «Анна Каренина» и «Граф Монте-Кристо» Валерия Ланская, народный артист России Валерий Гавва. За музыку вместе с Ансамблем песни и пляски имени А. В. Александрова отвечают Центральный военный оркестр Минобороны и их коллеги из других коллективов.
Беспрепятственно зайти на Дворцовую площадь и занять места поближе возможно уже с 19:00. Впрочем, личное присутствие вовсе не обязательно — трансляция будет доступна в сети.
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Ольга Минеева