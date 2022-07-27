Бриг «Россия» примет участие в параде ко Дню ВМФ. Цвет парусов — тайна

Главный герой праздника выпускников «Алые паруса» бриг «Россия» будет участвовать в главном военно-морском параде ко Дню ВМФ в Петербурге. Об этом 27 июля рассказал заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов.



«Бриг «Россия» примет участие в стационарной части парада. Он будет красивым. Цвет парусов… давайте сохраним интригу до начала парада», — сказал он на пресс-конференции ТАСС.



Оставил в тайне Касатонов и то, какой корабль будет флагманом парада.

