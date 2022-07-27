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    Бриг «Россия» примет участие в параде ко Дню ВМФ. Цвет парусов — тайна

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    Главный герой праздника выпускников «Алые паруса» бриг «Россия» будет участвовать в главном военно-морском параде ко Дню ВМФ в Петербурге. Об этом 27 июля рассказал заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов.

    «Бриг «Россия» примет участие в стационарной части парада. Он будет красивым. Цвет парусов… давайте сохраним интригу до начала парада», — сказал он на пресс-конференции ТАСС.

    Оставил в тайне Касатонов и то, какой корабль будет флагманом парада.

    Ранее Минобороны опубликовало порядок пролета авиации и прохождения кораблей на главном военно-морском параде, который пройдет в Петербурге и Кронштадте в День ВМФ 31 июля.

    В Петербурге можно будет увидеть парусник «Полтава», малый ракетный катер «Великий Устюг», корвет «Меркурий», фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», подводную лодку «Санкт-Петербург», тральщик «Павел Хенов», морской тральщик «Александр Обухов», малый ракетный корабль «Зеленый Дол» и другие корабли; среди кронштадтских участников парада — атомные подводные лодки «Северодвинск», «Магадан», «Вепрь».

    В главном военно-морском параде также ожидается проход патрульного катера «Евгений Колесников» с женским экипажем.

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