Опубликован порядок пролета авиации и прохождения кораблей на параде в День ВМФ в Петербурге и Кронштадте

Министерство обороны РФ опубликовало порядок пролета авиации и прохождения кораблей на Главном военно-морском параде который пройдет в Петербурге и Кронштадте в День МВФ 31 июля. Инфографика появилась 26 июля в телеграм-канале военного ведомства.



В Петербурге можно будет увидеть парусник «Полтава», малый ракетный катер «Великий Устюг», корвет «Меркурий», фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», подводную лодку «Санкт-Петербург», тральщик «Павел Хенов», морской тральщик «Александр Обухов», малый ракетный корабль «Зеленый Дол» и другие корабли; среди кронштадтских участников парада — атомные подводные лодки «Северодвинск», «Магадан», «Вепрь».