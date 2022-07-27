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    Опубликован порядок пролета авиации и прохождения кораблей на параде в День ВМФ в Петербурге и Кронштадте

    2022
    1 комментарий

    Министерство обороны РФ опубликовало порядок пролета авиации и прохождения кораблей на Главном военно-морском параде который пройдет в Петербурге и Кронштадте в День МВФ 31 июля. Инфографика появилась 26 июля в телеграм-канале военного ведомства.

    В Петербурге можно будет увидеть парусник «Полтава», малый ракетный катер «Великий Устюг», корвет «Меркурий», фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», подводную лодку «Санкт-Петербург», тральщик «Павел Хенов», морской тральщик «Александр Обухов», малый ракетный корабль «Зеленый Дол» и другие корабли; среди кронштадтских участников парада — атомные подводные лодки «Северодвинск», «Магадан», «Вепрь».

    В Главном военно-морском параде также ожидается проход патрульного катера «Евгений Колесников» с женским экипажем.

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    В параде будет задействовано 42 самолета, более 40 кораблей и более 3,5 тысяч военнослужащих.

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    Комментарии 1

    Иван Хмельницкий27 Июл 2022 в 02:57
    Парады..... Парады.... Парады.....
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