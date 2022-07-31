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    Давайте смотреть вместе. Трансляция парада ВМФ на «Фонтанке»

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    Шестой Главный военно-морской парад в Петербурге «Фонтанка» будет транслировать в текстовом формате на сайте и в телеграм-канале, а также с помощью супервидовых веб-камер, направленных на ключевые точки: акваторию Невы, Сенатскую площадь, Дворцовый мост. Корреспонденты «Фонтанки» будут вашими глазами (и ушами) у Медного всадника и в Кронштадте. Текстовая трансляция начнется в 10:00 воскресенья, 31 июля. Посмотреть на ночной Петербург вы можете прямо сейчас.

    Камера №1. Панорама Невы и центра города:

    Камера №2. Дворцовый мост:

    Камера №3. Петровская набережная:

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