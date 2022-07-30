Где посмотреть парад на День ВМФ — лучшие точки обзора

Фото: Иван Петров/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Смотреть Главный военно-морской парад можно по телевизору, но это неспортивно. «Фонтанка» подсказывает набережные, где открывается наилучший обзор самой зрелищной части Дня ВМФ.

Петербургский военно-морской парад называется главным с 2017 года. Таковым его делает присутствие верховного главнокомандующего Владимира Путина. У него 31 июля будет лучшая смотровая площадка. Но, чтобы увидеть все, смотреть на экран придется даже президенту. На Сенатской площади установлены телевизионные панели, вместе с Путиным наблюдать за прохождением кораблей на Неве и в Кронштадте смогут только обладатели именных пригласительных. Для всех остальных, во-первых, есть супервидовые веб-камеры, которые транслирует «Фонтанка», во-вторых, есть несколько точек на сопредельных с парадом набережных.



Рассказываем про ключевые точки, откуда парад виден лучше всего Занимать места нужно как можно раньше, учитывая перекрытие дорожных магистралей. Дворцовый мост будет закрыт еще с вечера субботы, а движение по Литейному, Троицкому и Благовещенскому остановят с 07:00 до 14:00. Стихийных смотровых площадок не так много, и у каждой есть нюансы. Самый красивый и наиболее полный вид откроется у тех, кто сможет попасть на небольшой «балкончик» у Дворцового моста. На сам мост не пустят, но на углу с Университетской набережной есть небольшое пространство, откуда откроется вид и на Сенатскую площадь, и на стоящие на Неве корабли.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Также удобный угол обзора обещает быть у тех, кто попадет на причал со львами на другом берегу. Мимо них пройдут корабли во время парада, над ними пролетят самолеты. Только вот на Сенатскую площадь уже будет не посмотреть. Если получится спуститься ближе к воде, обзор несколько скроет причал, но проход в створ Дворцового моста будет как на ладони.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Университетская набережная идеальна для наблюдения за праздником, однако приходить тоже стоит заранее и встать так, чтобы вид не загораживали фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» или корвет «Меркурий», логичнее держаться Благовещенского моста — там подлодка «Санкт-Петербург», она обзор не закрывает.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Спуск у Румянцевского сада хорош всем: перед ним нет кораблей, вид отличный, сам спуск широкий. Однако, по данным «Фонтанки», попасть на него в этом году, скорее всего, не удастся — подход будет закрыт. Более того, раньше зрители могли удобно расположиться и на «балконе» самой набережной. Сейчас же его занял телевизионный кран. Каким образом будет осуществляться проход к этой зоне от Кадетской и первой линий, кажется, будет понятно уже только непосредственно в воскресенье. Вероятно, что места «в партере» можно будет занять у сфинксов.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На Дворцовой набережной — лучшая точка для просмотра «активной» части парада, когда корабли будут двигаться по Неве, а также пролета авиации и салюта — залпы планируются с пляжа Петропавловской крепости. Через створки разведенного Дворцового моста можно будет наблюдать корабли у Университетской набережной. Кроме того, самолеты будут эффектно появляться из-за здания Биржи.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Последняя точка в нашем обзоре — набережная Лейтенанта Шмидта. Там можно в деталях рассмотреть всю колонну, которая пройдет парадным строем вдоль Невы.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Участников парада можно посмотреть в нашем материале «Привет, 2011-й. Военные корабли парада как школьный альбом».

Обращаем внимание, что спуск на стрелке Васильевского острова, также с большой долей вероятности, может оказаться недоступным для горожан, там уже подготовлены заборы для перекрытия:

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



