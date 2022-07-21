Центр Петербурга несколько дней будут перекрывать для подготовки и проведения парада ко Дню ВМФ

Подготовка и проведение Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ, который состоится в Петербурге 31 июля, на несколько дней изменят схему движения в центре города.

Первые большие перекрытия будут в воскресенье, 24 июля, сообщает 21 июля пресс-служба комитета по транспорту.



С 9:00 до 14:00 24 и 28 июля, а также с 18:00 30 июля до 14:00 31 июля для проезда закроют: