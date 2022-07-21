Центр Петербурга несколько дней будут перекрывать для подготовки и проведения парада ко Дню ВМФ

Подготовка и проведение Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ, который состоится в Петербурге 31 июля, на несколько дней изменят схему движения в центре города.
Первые большие перекрытия будут в воскресенье, 24 июля, сообщает 21 июля пресс-служба комитета по транспорту.
С 9:00 до 14:00 24 и 28 июля, а также с 18:00 30 июля до 14:00 31 июля для проезда закроют:
- Дворцовый мост;
- Адмиралтейскую набережную;
- Адмиралтейский проспект;
- Адмиралтейский проезд;
- Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста;
- Дворцовую набережную;
- Сенатскую площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
- Дворцовый проезд;
- Невский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Гороховую улицу от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Университетскую набережную;
- Биржевую площадь;
- Биржевой проезд вдоль дома 2 по Биржевой площади;
- Мраморный переулок;
- Мошков переулок от Дворцовой набережной до Миллионной улицы.
С 9:00 до 14:00 24 и 28 июля и с 7:00 до 14:00 31 июля перекроют:
- Литейный, Дворцовый и Благовещенский мосты;
- Невский проспект от Малой Морской до Садовой улицы;
- Малую Морскую улицу от Невского проспекта до Гороховой улицы;
- Большую Морскую улицу от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- Кирпичный переулок от Малой Морской до Большой Морской улицы;
- Казанскую улицу от Невского проспекта до дома 2 по Казанской улице;
- набережную Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста;
- набережную Кутузова;
- Литейный проспект от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
- съезды с Воскресенской и Пироговской набережных на Литейный мост.
С полуночи 21 июля в силу также вступают перекрытия и ограничения на Адмиралтейской и Английской набережных и в Адмиралтейском проезде, связанные с трансляцией предстоящего парада. С 24 июля из-за нее же перекроют Таможенный переулок и ограничат проезд по Дворцовой и Университетской набережным. Изменения продлятся до первых дней августа.