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    Центр Петербурга несколько дней будут перекрывать для подготовки и проведения парада ко Дню ВМФ

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    Подготовка и проведение Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ, который состоится в Петербурге 31 июля, на несколько дней изменят схему движения в центре города.

    Первые большие перекрытия будут в воскресенье, 24 июля, сообщает 21 июля пресс-служба комитета по транспорту.

    С 9:00 до 14:00 24 и 28 июля, а также с 18:00 30 июля до 14:00 31 июля для проезда закроют:

    • Дворцовый мост;
    • Адмиралтейскую набережную;
    • Адмиралтейский проспект;
    • Адмиралтейский проезд;
    • Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста;
    • Дворцовую набережную;
    • Сенатскую площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
    • Дворцовый проезд;
    • Невский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
    • Гороховую улицу от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
    • Университетскую набережную;
    • Биржевую площадь;
    • Биржевой проезд вдоль дома 2 по Биржевой площади;
    • Мраморный переулок;
    • Мошков переулок от Дворцовой набережной до Миллионной улицы.

    С 9:00 до 14:00 24 и 28 июля и с 7:00 до 14:00 31 июля перекроют:

    • Литейный, Дворцовый и Благовещенский мосты;
    • Невский проспект от Малой Морской до Садовой улицы;
    • Малую Морскую улицу от Невского проспекта до Гороховой улицы;
    • Большую Морскую улицу от Гороховой улицы до Невского проспекта;
    • Кирпичный переулок от Малой Морской до Большой Морской улицы;
    • Казанскую улицу от Невского проспекта до дома 2 по Казанской улице;
    • набережную Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста;
    • набережную Кутузова;
    • Литейный проспект от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
    • съезды с Воскресенской и Пироговской набережных на Литейный мост.

    С полуночи 21 июля в силу также вступают перекрытия и ограничения на Адмиралтейской и Английской набережных и в Адмиралтейском проезде, связанные с трансляцией предстоящего парада. С 24 июля из-за нее же перекроют Таможенный переулок и ограничат проезд по Дворцовой и Университетской набережным. Изменения продлятся до первых дней августа.

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