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    Центр Петербурга перекроют до начала августа ради телетрансляции парада ко Дню ВМФ

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    Набережные в центре Петербурга закроют для водителей не только в дни репетиции Главного военно-морского парада. Почти на две недели схему движения и парковки на них изменят для проведения телетрансляции события.

    Движение транспорта перекроют:

    • с 0:00 21 июля до 6:00 5 августа — по Адмиралтейской набережной и Адмиралтейскому проезду;
    • с 0:00 25 июля до 23:59 1 августа — по Таможенному переулку и по Галерной улице от дома 3 до Сенатской площади.

    Ограничат проезд, сузив дорогу, на следующих улицах:

    • с 0:00 21 июля до 6:00 5 августа — на Английской набережной от дома 2 до дома 6;
    • с 0:00 24 июля до 23:59 1 августа — на Дворцовой набережной от Эрмитажного моста до дома 38 и на Университетской набережной вдоль дома 5.

    Помимо этого, с 0:00 20 июля до 6:00 5 августа будет запрещено парковаться на Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда к Сенатской площади, нечетной стороне Дворцовой набережной от Эрмитажного моста до дома 38, четной стороне Университетской набережной вдоль дома 5 и в Таможенном переулке.

    Напомним, что из-за репетиций парада в ночь на 19 и в ночь на 21 июля Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты разведут до шести часов утра, а вечером в эти дни перекроют Адмиралтейскую и Английскую набережные, Сенатскую площадь и Адмиралтейский проезд.

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