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    Репетиции парада ко Дню ВМФ изменят график разводки мостов в Петербурге

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    Для подготовки к проведению Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ в Петербурге на две ночи меняют расписание разводки мостов. По четырем переправам будет не пройти и не проехать до шести утра.

    В ночь на 19 и в ночь на 21 июля разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов будет продлена до утра, сообщает 18 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Переправы разведут:

    • Литейный мост — с 1:40 до 6:00,
    • Троицкий мост — с 1:20 до 6:00,
    • Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 6:00,
    • Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 6:00.

    При этом движение по мосту после его наведения может быть закрыто еще до 15 минут.

    Напомним, что из-за репетиций парада вечером 19 и 21 июля будут перекрывать движение по Адмиралтейской и Английской набережным, а также по Сенатской площади и Адмиралтейскому проезду.

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