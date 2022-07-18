Репетиции парада ко Дню ВМФ изменят график разводки мостов в Петербурге

Для подготовки к проведению Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ в Петербурге на две ночи меняют расписание разводки мостов. По четырем переправам будет не пройти и не проехать до шести утра.



В ночь на 19 и в ночь на 21 июля разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов будет продлена до утра, сообщает 18 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Переправы разведут: