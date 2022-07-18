Репетиции парада ко Дню ВМФ изменят график разводки мостов в Петербурге

Для подготовки к проведению Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ в Петербурге на две ночи меняют расписание разводки мостов. По четырем переправам будет не пройти и не проехать до шести утра.
В ночь на 19 и в ночь на 21 июля разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов будет продлена до утра, сообщает 18 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Переправы разведут:
- Литейный мост — с 1:40 до 6:00,
- Троицкий мост — с 1:20 до 6:00,
- Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 6:00,
- Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 6:00.
При этом движение по мосту после его наведения может быть закрыто еще до 15 минут.
Напомним, что из-за репетиций парада вечером 19 и 21 июля будут перекрывать движение по Адмиралтейской и Английской набережным, а также по Сенатской площади и Адмиралтейскому проезду.