Расступись! Набережные Петербурга избавят от машин для репетиции парада ко Дню ВМФ

Движение транспорта в Адмиралтейском районе Петербурга несколько раз будут ограничивать по вечерам для проведения репетиций Главного Военно-морского парада. Об этом 13 июля предупредили в пресс-службе Смольного.



Так, движение транспорта будет прекращено в период с 19:00 до 22:00 часов 14 июля, с 19:00 до 23:00 часов 19 июля и с 19:00 до 23:00 часов 21 июля на участках:



— Адмиралтейская набережная;



— Сенатская площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;

