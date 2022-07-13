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    Расступись! Набережные Петербурга избавят от машин для репетиции парада ко Дню ВМФ

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    Движение транспорта в Адмиралтейском районе Петербурга несколько раз будут ограничивать по вечерам для проведения репетиций Главного Военно-морского парада. Об этом 13 июля предупредили в пресс-службе Смольного.

    Так, движение транспорта будет прекращено в период с 19:00 до 22:00 часов 14 июля, с 19:00 до 23:00 часов 19 июля и с 19:00 до 23:00 часов 21 июля на участках:

    — Адмиралтейская набережная;

    — Сенатская площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;

    — Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста;

    — Адмиралтейский проезд.

    День Военно-морского флота в этом году выпадает на 31 июля. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в Главном военно-морском параде в Петербурге примут участие 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. А также первый женский экипаж, который проходит службу на патрульном катере «Раптор».

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