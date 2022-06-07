Женский экипаж и боевые корабли. Шойгу рассказал о Главном военно-морском параде в Петербурге

В Главном военно-морском параде в Петербурге примут участие 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. А также первый женский экипаж. Об этом 7 июня рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
По словам министра, женский экипаж проходит службу на патрульном катере «Раптор».
В парадах, которые пройдут на территории России и в Тартусе (Сирия), задействуют 15 тысяч человек и 200 боевых кораблей. В воздушной части примут участие 80 судов.
Парад по традиции будут показывать в прямом эфире. Благодаря этому увидеть его можно будет как в России, так и за ее пределами.
Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге 31 июля.