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    Женский экипаж и боевые корабли. Шойгу рассказал о Главном военно-морском параде в Петербурге

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    8 комментариев

    В Главном военно-морском параде в Петербурге примут участие 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. А также первый женский экипаж. Об этом 7 июня рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

    По словам министра, женский экипаж проходит службу на патрульном катере «Раптор».

    В парадах, которые пройдут на территории России и в Тартусе (Сирия), задействуют 15 тысяч человек и 200 боевых кораблей. В воздушной части примут участие 80 судов.

    Парад по традиции будут показывать в прямом эфире. Благодаря этому увидеть его можно будет как в России, так и за ее пределами.

    Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге 31 июля.

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    Комментарии (8)

    267081996
    Пять дней в месяц катер будет на приколе? Или наоборот, будет рвать врага в клочья?
    Satyr
    Все сплошь генеральши или еще не заслужили?)))
    Денеб
    Так вот он, секретный резерв Минобороны = женщины! Трепещите противники!
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