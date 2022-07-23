Репетируй парад вместе с «Фонтанкой». Будем смотреть в прямом эфире

24 июля в Петербурге пройдет первая дневная репетиция Главного военно-морского парада. С 09:00 до 14:00 будет закрыто движение по Литейному, Дворцовому, Троицкому и Благовещенскому мостам. (Полный список ограничений) Увидеть тренировку военных моряков можно будет с помощью супервидовых веб-камер, которые транслирует «Фонтанка». Лучший вид только у Первого канала, но зато у нас вы можете сами побыть режиссером, переключаясь с одной камеры на другую. Рассказываем, как это сделать.
Итак, первая и основная камера — панорама Невы и центра города. Она покажет и корабли, и то, что происходит на Сенатской площади.
Вторая камера направлена на Дворцовый мост, под которым будут идти корабли.
И наконец, третья, камера как будто специально создана для того, чтобы посмотреть воздушную часть парада.
Оставляем все три камеры здесь. С их помощью прямо сейчас можно наблюдать за жизнью города. К слову, это прекрасное средство от бессонницы. Возвращайтесь на эту страницу примерно к 10:30 воскресенья и вы не пропустите самое интересное.