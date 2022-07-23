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    В воскресенье в Петербурге - репетиция парада. Мосты и набережные будут закрыты с утра и до обеда

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    Напоминаем какие улицы и мосты будут закрыты для движения в центре Петербурга 24 июля. В Смольном рекомендуют пользоваться метро.

    Репетиция парада начнется не позднее 9 утра и продлится до двух часов дня. В это время будут разведены 4 моста: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный.

    Также движение будет запрещено по прилегающим набережным. Полный список улиц по ссылке.

    Кроме того, будет изменено движение общественного транспорта. Список также по ссылке.

    Лучше всего в центр в воскресенье утром и днем просто не ездить или передвигаться на метро.

    Парад пройдет 31 июля. Корабли уже на Неве и в Кронштадте.

    © Фонтанка.Ру

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