В воскресенье в Петербурге - репетиция парада. Мосты и набережные будут закрыты с утра и до обеда

Напоминаем какие улицы и мосты будут закрыты для движения в центре Петербурга 24 июля. В Смольном рекомендуют пользоваться метро.

Репетиция парада начнется не позднее 9 утра и продлится до двух часов дня. В это время будут разведены 4 моста: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный.

Также движение будет запрещено по прилегающим набережным. Полный список улиц по ссылке.

Кроме того, будет изменено движение общественного транспорта. Список также по ссылке.