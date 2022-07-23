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    Атомная подлодка и десантный корабль пришли в Кронштадт. Посмотрите на самых больших участников парада

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    На Кронштадтском рейде ошвартованы большой десантный корабль «Иван Грен» и атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск». Вместе с фрегатом «Адмирал Горшков» это самая большая троица на параде.

    Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

    Крейсер и корабль подошли к Кронштадту 23 июля, сообщает департамент информации МО РФ. Они примут участие в статическом параде.

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    Переход из Баренцева моря, добавляют в департаменте, прошел без происшествий.

    Ранее на Неве встал на бочках фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

    Парад ко Дню ВМФ запланирован в Петербурге на 31 июля. В воскресенье, 24 июля, пройдет репетиция, днем будут разведены четыре моста.

    © Фонтанка.Ру

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