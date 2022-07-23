Атомная подлодка и десантный корабль пришли в Кронштадт. Посмотрите на самых больших участников парада

На Кронштадтском рейде ошвартованы большой десантный корабль «Иван Грен» и атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск». Вместе с фрегатом «Адмирал Горшков» это самая большая троица на параде.
Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ
Крейсер и корабль подошли к Кронштадту 23 июля, сообщает департамент информации МО РФ. Они примут участие в статическом параде.
Переход из Баренцева моря, добавляют в департаменте, прошел без происшествий.
Ранее на Неве встал на бочках фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».