Воскресная репетиция парада ко Дню ВМФ разведет днем четыре моста в Петербурге

Четыре моста в центре Петербурга 24 июля будут недоступны для пешеходов и транспорта с утра и до обеда. Переправы разведут для проведения репетиции военно-морского парада ко Дню ВМФ.



С 11:00 до 12:15 будут разведены Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты, сообщает 22 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». При этом для проезда транспорта и прохода пешеходов их закроют в 9 часов утра. Ночная разводка мостов пройдет по обычному графику.