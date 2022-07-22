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    Воскресная репетиция парада ко Дню ВМФ разведет днем четыре моста в Петербурге

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    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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    Четыре моста в центре Петербурга 24 июля будут недоступны для пешеходов и транспорта с утра и до обеда. Переправы разведут для проведения репетиции военно-морского парада ко Дню ВМФ.

    С 11:00 до 12:15 будут разведены Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты, сообщает 22 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». При этом для проезда транспорта и прохода пешеходов их закроют в 9 часов утра. Ночная разводка мостов пройдет по обычному графику.

    Напомним, что Дворцовый, Литейный и Благовещенский мосты в воскресенье будут закрыты до 14 часов. Одновременно перекроют набережные и улицы в центре.

    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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