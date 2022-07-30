Привет, 2011-й. Военные корабли парада как школьный альбом

Во время шестого Главного военно-морского парада Владимир Путин встретится со старыми знакомыми, поприветствует участников военной спецоперации, а мимо зрителей пройдет эхо безмятежного 2011 года.

Сергей Коньков//«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В статическом показе на Неве участвуют десять условных кораблей. Условных — потому что только два из них находятся в составе флота, один вот-вот войдет, а остальные — «гражданские» парусники для красоты и связи времен. Этот парадный строй 31 июля предстоит объезжать верховному главнокомандующему Владимиру Путину на традиционном президентском катере №1 «Буревестник». Он снова увидит фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», он был на первом главном параде в 2017 году, был и в 2018-м.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Фото: пресс-служба ЗВО Поделиться Поделиться





Тогда главным успехом корабля был тот факт, что его наконец достроили и передали флоту спустя 12 лет после закладки. В 2022-м ему снова есть что показать: фрегату выпало стать испытателем и первым надводным носителем гиперзвукового оружия — противокорабельной крылатой ракеты «Циркон».

Другая ветеранша — дизель-электрическая подводная лодка «Санкт-Петербург» — видела невских парадов, пожалуй, даже больше, чем сам Владимир Владимирович. Она была заложена на Адмиралтейских верфях в 1997 году, спущена на воду в начале второго президентского срока Путина, и только через шесть лет ее приняли в опытную эксплуатацию, которая завершилась в прошлом году. То есть фактически лодку строили 24 года.



За это время она неоднократно бывала на парадах на Неве, еще до того, как День ВМФ в Петербурге был назначен ключевым событием. В процессе строительства и бесконечной модернизации от нее даже хотели вовсе отказаться, но в итоге в прошлом сентябре она все же вошла в состав Северного флота, зато сразу с «Калибрами» на борту — российский ответ американским ракетам «Томагавк».



подлодка «Санкт-Петербург» Фото: Адмиралтейские верфи Поделиться Поделиться





Третий участник статического показа — малый ракетный корабль «Великий Устюг». Вот его построили с молниеносной скоростью. Был заложен Зеленодольским строительным заводом в 2010-м, а в 2014-м уже вошел в состав Каспийской флотилии. В 2015 году он демонстрировал миру возможности крылатых «Калибров», уничтожая инфраструктуру ИГИЛ* (запрещенная террористическая организация) в Сирии. Был два года назад на петербургском параде. С месяц назад его «похоронили» украинские СМИ. В воскресенье экипаж «Великого Устюга» будет отвечать Владимиру Путину троекратным «ура».

МРК «Великоий Устюг» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





И, наконец, четвертый военный участник парадного строя — корвет «Меркурий». Это пятый корабль хорошо известного давним читателям «Фонтанки» проекта 20380. На Балтийском флоте служат его «братья»: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий». «Меркурий», которому при закладке в 2015 году дали имя «Ретивый», по плану Северной верфи, в конце этого года должен уйти на Черноморский флот.

спуск корвета «Меркурий» («Ретивый») Фото: пресс-служба ЗВО Поделиться Поделиться





В динамической части на Неве задействовано 17 кораблей и катеров, из них 13 катеров, 2 тральщика (для большого «Павла Хенова» это пятый парад, для малого «Александра Обухова» — шестой) и 2 малых ракетных корабля, «Зеленый дол» и «Одинцово» (оба — участники прошлогоднего прохождения).

МРК «Зеленый дол» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





МРК «Одинцово» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Катера тоже по большому счету не новички: противодиверсионные проекта «Грачонок», десантные (один с репликой ботика Петра I на борту, другой — с бронемашиной «Тайфун»), ракетный катер «Чувашия» (пропустил парад только в прошлом году), патрульные катера «Раптор», а также катера ФСБ и МЧС (последние принимают участие впервые). Экипаж одного из «Рапторов» медийной командой парада подается как изюминка — впервые в параде участвует полностью женский экипаж.

Фото: пресс-служба Черноморского флота Фото: пресс-служба Черноморского флота Фото: пресс-служба Черноморского флота Фото: пресс-служба Черноморского флота Фото: пресс-служба Черноморского флота Фото: пресс-служба Черноморского флота Поделиться Поделиться





Он был сформирован два года назад, обучение девушки проходили в Петербурге, поэтому на параде были — но как зрители. Служит женская команда на Черноморском флоте, для него ленинградский завод «Пелла» построил семь таких катеров, еще девять есть на Балтике и один в составе Каспийской флотилии.



Кронштадтский рейд

Традиционно самые большие корабли можно увидеть только у острова Котлин. В Неву они просто не поместятся. В динамическом показе неожиданностей не будет. В кильватерном строю пройдут два «старших брата» «Меркурия» — «Сообразительный» и «Стойкий», третий — «Бойкий» — стоит на рейде вместе с большим десантным «Иваном Греном», подлодкой «Вепрь» и атомным подводным крейсером «Северодвинск». Из названных впервые в Петербурге только «Северодвинск». Крейсер вооружен сверхзвуковыми ракетами «Оникс» и крылатыми «Калибрами». В прошлом году он, как и «Адмирал флота Советского Союза Горшков», испытывал гиперзвуковую ракету «Циркон».

Возглавит кильватерный строй на Кронштадтском рейде большой ракетный катер «Димитровград». Введенный в строй в 1991 году, он не просто неоднократный участник прошлых парадов, он — свидетель зарождения самой традиции ГВМП, когда после масштабного празднования Дня ВМФ в 2016-м было решено собираться так каждый год.

БРК «Димитровград» (на переднем плане) Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Малый ракетный корабль «Пассат» — ровесник «Димитровграда». В петербургских парадах участвовал трижды, в 2008 году был гостем на военно-морском параде в бельгийском Брюгге.

МРК «Пассат» Фото: пресс-служба ЗВО Поделиться Поделиться





Следом пойдет «Советск» — тоже малый ракетный корабль, включен в состав Балтфлота в 2019-м. Во время строительства, которое курировал Юрий Борисов (тогда замминистра обороны, а сегодня глава Роскосмоса), подчеркивалось, что МРК — дитя импортозамещения, и что даже двигатель для него собирали на петербургском заводе. У него тоже на борту «Калибры», но этим, похоже, уже не удивишь.

МРК «Советск» Фото: пресс-служба ЗВО Поделиться Поделиться





Малые противолодочные корабли проекта 1331М «Уренгой» и «Казанец» — тоже ровесники, 1986 «года рождения», построены в ГДР. Оба служат на Балтфлоте, на учениях их часто можно было увидеть вместе. На счету «Казанца» только «главпарадов» три, у «Уренгоя» будет пятый. Жителям садоводства «Зеленая роща» под Выборгом «Уренгой» запомнился еще тем, что в 2009-м случайно обстрелял их участки. Обошлось без пострадавших, а ущерб моряки возместили. У «Казанца», которого неоднократно признавали лучшим кораблем ЛенВМБ, пару лет назад тоже было приключение — из-за сильного тумана в датских водах он столкнулся с иностранным сухогрузом. Корабль отремонтировали, а командир сохранил должность.

МПК «Уренгой» и «Казанец» Фото: пресс-служба ЗВО Поделиться Поделиться





Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» не был в Петербурге довольно давно. Последний раз заходил в 2017-м, на ремонт. Будучи еще совсем юным (введен в эксплуатацию в 2009-м), участвовал в парадах на Неве. Это были времена, когда на корабли пускали горожан, даже на иностранные (да, открытые палубы в Петербурге устраивали французские и британские ВМС). В 2011 году на «Ярославе Мудром» состоялся концерт группы «Мумий Тролль».

сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





В стальном ряду военных кораблей мелькнет белое пятно — это патрульный корабль пограничников. Седьмой представитель проекта «Пурга» был спущен на воду в апреле. Замыкают строй знакомый каждому петербуржцу-мореману УК «Перекоп» и подводная лодка «Магадан», построенная Адмиралтейскими верфями для Тихоокеанского флота. С «Калибрами», разумеется.

подводная лодка проекта 636 «Магадан» Фото: Адмиралтейские верфи Поделиться Поделиться





О том, как из-за парада будет ограничено движение в центре Петербурга и в Кронштадте, читайте здесь. «Фонтанка» будет вести текстовую трансляцию в своем телеграм—канале, а также покажет прохождение кораблей на Неве с помощью супервидовых веб-камер.

Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»