Указ Владимира Путина перенес салют по поводу Дня ВМФ в Петербурге во второй раз

Праздничный салют 31 июля по случаю Дня Военно-морского флота в Петербурге переносится во второй раз. Эту информацию подтвердили «Фонтанке» в Западном военном округе. Утром 29 июля был опубликован указ президента о проведении военно-морского парада в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ, в котором сказано, что артиллерийский салют состоится в 22:00.
Ранее, 27 июля, заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов говорил журналистам о планах перенести салют с 22:00 на более позднее время. Говорилось о 22:45 — чтобы успели завершиться все праздничные мероприятия и в городе стемнело.
Напомним, 31 июля в 21:00 на Дворцовой площади начнется исполнение рок-оперы «Юнона» и «Авось» композитора Алексея Рыбникова. Главные партии исполнят Александр Маршал и Светлана Криницкая. В канонической постановке Ленкома с Николаем Караченцовым спектакль шел больше часа.