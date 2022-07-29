Указ Владимира Путина перенес салют по поводу Дня ВМФ в Петербурге во второй раз

Праздничный салют 31 июля по случаю Дня Военно-морского флота в Петербурге переносится во второй раз. Эту информацию подтвердили «Фонтанке» в Западном военном округе. Утром 29 июля был опубликован указ президента о проведении военно-морского парада в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ, в котором сказано, что артиллерийский салют состоится в 22:00.



Ранее, 27 июля, заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов говорил журналистам о планах перенести салют с 22:00 на более позднее время. Говорилось о 22:45 — чтобы успели завершиться все праздничные мероприятия и в городе стемнело.