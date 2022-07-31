Главный. Военный. Морской. Смотрим, как проходил парад ВМФ

Собрали лучшие из возможных кадры парада ВМФ, который прошел в Петербурге на двух площадках — Нева и Кронштадтский рейд. В Главном параде принимали участие более 30 военных кораблей, подводных лодок и катеров. В воздушной части были задействованы более 40 вертолетов и самолетов.



На Дворцовой сейчас идет праздничный концерт. Вечером прогремит салют. Время — главная интрига. Смольный, руководствуясь указом президента, анонсировал на 22:00. Военные же, по информации «Фонтанки», настроены на 22:45, так как только к этому времени завершится сюрприз, который они готовят для горожан.