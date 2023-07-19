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    Мы смотрим на них, а они — на нас. Репетиция парада в Петербурге крупным планом

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    13 комментариев
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге 19 июля прошла репетиция военно-морского парада в рамках подготовки к Дню ВМФ. Полюбоваться кораблями и разведёнными мостами пришли тысячи людей. Показываем вам морскую технику крупным планом — невооружённым взглядом такие детали не рассмотреть.

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В параде участвовали десантный катер «Иван Пасько», противодиверсионный катер «Юнармеец Дагестана», базовый тральщик БТ-115 «Павел Хенов», малые ракетные корабли «Углич» и «Советск», а также другие корабли. Маленький парусник среди них кажется игрушечным. На зрителей с воды смотрели сотни глаз.

    На время мероприятия были разведены четыре моста в центре города и закрыто движение по некоторым улицам и набережным. Из-за этого местами образовались пробки, в частности сложно было на соседних мостах. Автобусы задерживались, а на Суворовском образовалась очередь троллейбусов. «Через Суворовский проспект проходят маршруты объезда троллейбусов в связи с разведением мостов на время репетиции парада ко Дню ВМФ», — пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

    читатель «Фонтанки»

    День ВМФ отметят в Петербурге 30 июля. Праздник начнётся в 10 часов утра с крейсера «Аврора» и продлится весь день. В связи с его проведением на 10 часов перекроют проезд по участку КАД на дамбе. В центре города движение будет ограничено, мосты разведут.

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 13

    Гость19 Июл 2023 в 13:51
    Моряк - с печки бряк.
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