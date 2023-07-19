Мы смотрим на них, а они — на нас. Репетиция парада в Петербурге крупным планом

В Петербурге 19 июля прошла репетиция военно-морского парада в рамках подготовки к Дню ВМФ. Полюбоваться кораблями и разведёнными мостами пришли тысячи людей. Показываем вам морскую технику крупным планом — невооружённым взглядом такие детали не рассмотреть.
В параде участвовали десантный катер «Иван Пасько», противодиверсионный катер «Юнармеец Дагестана», базовый тральщик БТ-115 «Павел Хенов», малые ракетные корабли «Углич» и «Советск», а также другие корабли. Маленький парусник среди них кажется игрушечным. На зрителей с воды смотрели сотни глаз.
На время мероприятия были разведены четыре моста в центре города и закрыто движение по некоторым улицам и набережным. Из-за этого местами образовались пробки, в частности сложно было на соседних мостах. Автобусы задерживались, а на Суворовском образовалась очередь троллейбусов. «Через Суворовский проспект проходят маршруты объезда троллейбусов в связи с разведением мостов на время репетиции парада ко Дню ВМФ», — пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».
читатель «Фонтанки»
День ВМФ отметят в Петербурге 30 июля. Праздник начнётся в 10 часов утра с крейсера «Аврора» и продлится весь день. В связи с его проведением на 10 часов перекроют проезд по участку КАД на дамбе. В центре города движение будет ограничено, мосты разведут.