В день Главного военно-морского парада закроют проезд по КАД через дамбу

В День ВМФ, 30 июля, в Петербурге состоится Главный военно-морской парад. В связи с его проведением на 10 часов перекроют проезд по участку КАД, проходящему через Комплекс защитных сооружений.

С 7:00 до 17:00 30 июля будет закрыт проезд по КАД со 117-го по 141-й километр — от развязки с дорогой к ММПК «Бронка» до развязки с Приморским шоссе, сообщает 27 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Регулировать движение будут патрульные экипажи ГИБДД. Объезжать придется по улично-дорожной сети Петербурга.