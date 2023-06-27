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    В день Главного военно-морского парада закроют проезд по КАД через дамбу

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    12 комментариев
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    В День ВМФ, 30 июля, в Петербурге состоится Главный военно-морской парад. В связи с его проведением на 10 часов перекроют проезд по участку КАД, проходящему через Комплекс защитных сооружений.

    С 7:00 до 17:00 30 июля будет закрыт проезд по КАД со 117-го по 141-й километр — от развязки с дорогой к ММПК «Бронка» до развязки с Приморским шоссе, сообщает 27 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Регулировать движение будут патрульные экипажи ГИБДД. Объезжать придется по улично-дорожной сети Петербурга.

    Жители Кронштадта смогут проезжать по пропускам. Исключения также сделаны для аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта и машин экстренных служб.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургКронштадтКАДДамбаПерекрытия движенияДень ВМФ
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    Комментарии 12

    Гость27 Июн 2023 в 14:05
    30 июля
    ИЮЛЯ
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