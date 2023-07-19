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    Улицы в центре перекроют с утра, разведут мосты. В Петербурге — репетиция военно-морского парада

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    19 комментариев
    Репетиция военно-морского парада 16 июля
    Репетиция военно-морского парада 16 июляФото: читатель «Фонтанки» Максим Иванов
    Репетиция военно-морского парада 16 июля
    Репетиция военно-морского парада 16 июляФото: читатель «Фонтанки» Максим Иванов
    Репетиция военно-морского парада 16 июля
    Репетиция военно-морского парада 16 июляФото: читатель «Фонтанки» Максим Иванов
    Репетиция военно-морского парада 16 июля
    Репетиция военно-морского парада 16 июляФото: читатель «Фонтанки» Максим Иванов
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    В Петербурге 19 июля пройдёт дневная репетиция главного военно-морского парада перед Днём ВМФ. Движение транспорта начнут перекрывать с утра.

    С 11:00 до 12:15 будут разведены четыре моста в центре города: Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский.

    С 9:00 до 14:00, по данным ГУДОДД, будут перекрывать движение:

    • на перекрестках Университетской набережной со съездами с Дворцового моста и Дворцового проезда, Дворцовой и Адмиралтейской набережных;
    • на Адмиралтейской набережной;
    • на Адмиралтейском проспекте;
    • в Адмиралтейском проезде;
    • на Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста;
    • на Дворцовой набережной;
    • на Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
    • в Дворцовом проезде;
    • на Невском проспекте от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы;
    • на Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
    • на Университетской набережной;
    • на Биржевой площади;
    • в Биржевом проезде вдоль дома 2 по Биржевой площади;
    • в Мраморном переулке;
    • в Мошковом переулке от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
    • на перекрестках Литейного проспекта с набережной Кутузова и Воскресенской набережной, улицы Академика Лебедева с Пироговской и Арсенальной набережными, Каменноостровского проспекта с Петровской набережной, Дворцовой набережной и съездов с Суворовской площадью, Университетской набережной с набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной с площадью Труда и съездами с Благовещенского моста;
    • на Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;
    • на Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;
    • в Кирпичном переулке от Малой Морской до Большой Морской улицы;
    • на Казанской улице от Невского проспекта до дома 2 по Казанской улице;
    • на набережной Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста;
    • на набережной Кутузова;
    • на Литейном проспекте от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
    • на съездах с Воскресенской и Пироговской набережных на Литейный мост.
    Скриншот «Яндекс.Карты»
    Скриншот «Яндекс.Карты»
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    Изменены трассы автобусных маршрутов №№ 2, 3, 6, 7, 10, 21, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 76, 100, 191, 262, троллейбусных маршрутов №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17, 22, трамвайных маршрутов №№ 3, 6. Подробнее об изменении трасс читайте в телеграм-канале Организатора перевозок.

    Ещё одна репетиция пройдёт 23 июля, будут действовать аналогичные ограничения. Сам праздник — День ВМФ — отметят в Петербурге 30 июля, он начнется в 10 часов утра и продлится весь день. На 10 часов перекроют проезд по участку КАД на дамбе, в городе тоже введут ограничения движения.

    16 июля на Неве состоялась утренняя репетиция парада — в золотых лучах восходящего солнца. Как это было — смотрите на «Фонтанке».

    Скриншот «Яндекс.Карты»
    Скриншот «Яндекс.Карты»

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    Военно-морской парадДень ВМФОграничения движенияОграничения движения транспортаЗакрытие дорог
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