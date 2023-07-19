Улицы в центре перекроют с утра, разведут мосты. В Петербурге — репетиция военно-морского парада

С 11:00 до 12:15 будут разведены четыре моста в центре города: Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский.

С 9:00 до 14:00 , по данным ГУДОДД, будут перекрывать движение:

Ещё одна репетиция пройдёт 23 июля, будут действовать аналогичные ограничения. Сам праздник — День ВМФ — отметят в Петербурге 30 июля, он начнется в 10 часов утра и продлится весь день. На 10 часов перекроют проезд по участку КАД на дамбе, в городе тоже введут ограничения движения.

16 июля на Неве состоялась утренняя репетиция парада — в золотых лучах восходящего солнца. Как это было — смотрите на «Фонтанке».