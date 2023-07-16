Корабли прошли по Неве в золотом свете. Показываем редкое зрелище

Автор: youtube.com / msbud2
В Петербурге утром 16 июля прошла вторая репетиция военно-морского парада — в золотых лучах восходящего солнца. Зрителей было немного, но супервидовые веб-камеры фиксировали происходящее, и вы можете полюбоваться красотой военных кораблей в записи.
15 кораблей и катеров тренировались в акватории Невы. В следующий раз их можно будет увидеть 19 и 23 июля, то есть в среду и воскресенье. В эти дни Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты разведут с 11:00 до 12:15, а также будут действовать другие ограничения движения.
Автор: youtube.com / msbud2
День ВМФ отметят в Петербурге 30 июля, состоится Главный военно-морской парад. Праздник начнется в 10 часов утра с крейсера «Аврора» и продлится весь день. В связи с его проведением на 10 часов перекроют проезд по участку КАД на дамбе, в городе тоже введут ограничения движения. В рамках подготовки ко Дню ВМФ 7 июля на Неве начали устанавливать швартовые рейдовые бочки, а 14 июля вошли сразу несколько кораблей, чайки встречали их по-военному.
Как выглядит центр Петербурга прямо сейчас, можно посмотреть в трансляции супервидовых веб-камер на специальной вкладке проекта «ОтЛичный Петербург».