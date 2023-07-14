Репетиции военно-морского парада разведут мосты в Петербурге днем

Четыре моста в центре Петербурга дважды разведут днем для проведения репетиций Главного военно-морского парада. Перекроют и ряд улиц.
В дни репетиций парада в акватории Невы, 19 и 23 июля, Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты разведут с 11:00 до 12:15, сообщает 14 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Ночная разводка переправ в эти дни будет проводиться по обычному графику, так же как в ночи с 29 на 30 июля и с 30 на 31 июля. Напомним, что в ночь на 14 и на 16 июля эти же четыре моста будут разведены до 6 часов утра.
Кроме того, 19 и 23 июля в период с 9:00 до 14:00, по данным ГУДОДД, будут перекрывать движение:
- на перекрестках Университетской набережной со съездами с Дворцового моста и Дворцового проезда, Дворцовой и Адмиралтейской набережных;
- на Адмиралтейской набережной;
- на Адмиралтейском проспекте;
- в Адмиралтейском проезде;
- на Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста;
- на Дворцовой набережной;
- на Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
- в Дворцовом проезде;
- на Невском проспекте от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы;
- на Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- на Университетской набережной;
- на Биржевой площади;
- в Биржевом проезде вдоль дома 2 по Биржевой площади;
- в Мраморном переулке;
- в Мошковом переулке от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
- на перекрестках Литейного проспекта с набережной Кутузова и Воскресенской набережной, улицы Академика Лебедева с Пироговской и Арсенальной набережными, Каменноостровского проспекта с Петровской набережной, Дворцовой набережной и съездов с Суворовской площадью, Университетской набережной с набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной с площадью Труда и съездами с Благовещенского моста;
- на Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;
- на Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- в Кирпичном переулке от Малой Морской до Большой Морской улицы;
- на Казанской улице от Невского проспекта до дома 2 по Казанской улице;
- на набережной Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста;
- на набережной Кутузова;
- на Литейном проспекте от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
- на съездах с Воскресенской и с Пироговской набережных на Литейный мост.
В пятницу, 14 июля, и воскресенье, 16 июля, с 19:00 до 22:00 также будут перекрывать движение по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста и Адмиралтейскому проезду.