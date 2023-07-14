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    Репетиции военно-морского парада разведут мосты в Петербурге днем

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    Четыре моста в центре Петербурга дважды разведут днем для проведения репетиций Главного военно-морского парада. Перекроют и ряд улиц.

    В дни репетиций парада в акватории Невы, 19 и 23 июля, Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты разведут с 11:00 до 12:15, сообщает 14 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Ночная разводка переправ в эти дни будет проводиться по обычному графику, так же как в ночи с 29 на 30 июля и с 30 на 31 июля. Напомним, что в ночь на 14 и на 16 июля эти же четыре моста будут разведены до 6 часов утра.

    Кроме того, 19 и 23 июля в период с 9:00 до 14:00, по данным ГУДОДД, будут перекрывать движение:

    • на перекрестках Университетской набережной со съездами с Дворцового моста и Дворцового проезда, Дворцовой и Адмиралтейской набережных;
    • на Адмиралтейской набережной;
    • на Адмиралтейском проспекте;
    • в Адмиралтейском проезде;
    • на Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста;
    • на Дворцовой набережной;
    • на Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
    • в Дворцовом проезде;
    • на Невском проспекте от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы;
    • на Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
    • на Университетской набережной;
    • на Биржевой площади;
    • в Биржевом проезде вдоль дома 2 по Биржевой площади;
    • в Мраморном переулке;
    • в Мошковом переулке от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
    • на перекрестках Литейного проспекта с набережной Кутузова и Воскресенской набережной, улицы Академика Лебедева с Пироговской и Арсенальной набережными, Каменноостровского проспекта с Петровской набережной, Дворцовой набережной и съездов с Суворовской площадью, Университетской набережной с набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной с площадью Труда и съездами с Благовещенского моста;
    • на Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;
    • на Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;
    • в Кирпичном переулке от Малой Морской до Большой Морской улицы;
    • на Казанской улице от Невского проспекта до дома 2 по Казанской улице;
    • на набережной Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста;
    • на набережной Кутузова;
    • на Литейном проспекте от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
    • на съездах с Воскресенской и с Пироговской набережных на Литейный мост.

    В пятницу, 14 июля, и воскресенье, 16 июля, с 19:00 до 22:00 также будут перекрывать движение по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста и Адмиралтейскому проезду.

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    ПетербургРазводка мостаПерекрытия движения
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