Репетиции военно-морского парада разведут мосты в Петербурге днем

Четыре моста в центре Петербурга дважды разведут днем для проведения репетиций Главного военно-морского парада. Перекроют и ряд улиц.



В дни репетиций парада в акватории Невы, 19 и 23 июля, Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты разведут с 11:00 до 12:15, сообщает 14 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Ночная разводка переправ в эти дни будет проводиться по обычному графику, так же как в ночи с 29 на 30 июля и с 30 на 31 июля. Напомним, что в ночь на 14 и на 16 июля эти же четыре моста будут разведены до 6 часов утра.