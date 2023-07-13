Мосты в центре Петербурга дважды разведут до утра для подготовки к параду

Подготовка к проведению главного военно-морского парада, который состоится 30 июля, изменит график разводки мостов в Петербурге. На две ночи продлено время разводки четырех переправ.



В ночь на 14 и на 16 июля разводку Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов продлят до 6 часов утра, сообщает 13 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Таким образом, Литейный мост будет разведен с 1:40 до 6:00, Троицкий — с 1:20 до 6:00, Дворцовый — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 6:00 и Благовещенский — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 6:00. Движение транспорта по мостам может быть закрыто еще до 15 минут после их наведения.