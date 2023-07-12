Главный военно-морской парад перекроет улицы в центре Петербурга и в Кронштадте

Подготовка и проведение главного военно-морского парада, который пройдет в Петербурге 30 июля, будут ограничивать и перекрывать движение транспорта по некоторым улицам, сообщает 12 июля городской комитет по транспорту. Потеснят и маломерные суда.
С 18:00 29 июля до 14:00 30 июля в центре Петербурга перекроют:
- Дворцовый мост;
- Адмиралтейскую набережную;
- Адмиралтейский проспект;
- Адмиралтейский проезд;
- Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста;
- Дворцовую набережную;
- Сенатскую площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
- Дворцовый проезд;
- Невский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Гороховую улицу от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Университетскую набережную;
- Биржевую площадь;
- Биржевой проезд вдоль
дома 2по Биржевой площади;
- Мраморный переулок;
- Мошков переулок от Дворцовой набережной до Миллионной улицы.
С 07:00 до 14:00 30 июля будет закрыт проезд по:
- Литейному мосту;
- Троицкому мосту;
- Благовещенскому мосту;
- Невскому проспекту от Малой Морской улицы до Садовой улицы;
- Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;
- Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- Кирпичному переулку от Малой Морской улицы до Большой Морской улицы;
- Казанской улицы от Невского проспекта до
дома 2по Казанской улице;
- набережной Лейтенанта Шмидта от
8–9-йлиний В. О.до Благовещенского моста;
- набережной Кутузова;
- Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
- съезду с Воскресенской набережной на Литейный мост;
- съездам с Пироговской набережной на Литейный мост.
В Кронштадте 30 июля с 06:00 до 23:59 перекроют следующие улицы:
- Коммунистическую улицу от Петровской улицы до Макаровской улицы и от Советского моста до Манежного переулка;
- Манежный переулок;
- Макаровскую улицу;
- проспект Ленина от улицы Мартынова до Макаровской улицы;
- улицу Карла Маркса от улицы Мартынова до Макаровской улицы;
- Красную улицу от Петровской улицы до Макаровской улицы.
Также с 00:00 до 23:59 30 июля запретят парковку на улице Карла Маркса от Макаровской улицы до Флотской улицы, проспекте Ленина от улицы Мартынова до Макаровской улицы и Коммунистической улице от Манежного переулка до Советского моста.
Помимо этого, 14, 16, 19, 23 и 30 июля с 12:00 до 14:00 будет действовать запрет на плавание маломерных судов в акватории морского порта «Пассажирский порт Санкт‑Петербург». А 8, 9, 10, 11, 13, 15 и 17 июля в акваторию морского порта «Большой порт Санкт‑Петербург» не пустят суда валовой вместимостью менее 100, маломерные, спортивные парусные и прогулочные суда, а также гидроциклы.