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    Главный военно-морской парад перекроет улицы в центре Петербурга и в Кронштадте

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    Подготовка и проведение главного военно-морского парада, который пройдет в Петербурге 30 июля, будут ограничивать и перекрывать движение транспорта по некоторым улицам, сообщает 12 июля городской комитет по транспорту. Потеснят и маломерные суда.

    С 18:00 29 июля до 14:00 30 июля в центре Петербурга перекроют:

    • Дворцовый мост;
    • Адмиралтейскую набережную;
    • Адмиралтейский проспект;
    • Адмиралтейский проезд;
    • Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста;
    • Дворцовую набережную;
    • Сенатскую площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
    • Дворцовый проезд;
    • Невский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
    • Гороховую улицу от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
    • Университетскую набережную;
    • Биржевую площадь;
    • Биржевой проезд вдоль дома 2 по Биржевой площади;
    • Мраморный переулок;
    • Мошков переулок от Дворцовой набережной до Миллионной улицы.

    С 07:00 до 14:00 30 июля будет закрыт проезд по:

    • Литейному мосту;
    • Троицкому мосту;
    • Благовещенскому мосту;
    • Невскому проспекту от Малой Морской улицы до Садовой улицы;
    • Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;
    • Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;
    • Кирпичному переулку от Малой Морской улицы до Большой Морской улицы;
    • Казанской улицы от Невского проспекта до дома 2 по Казанской улице;
    • набережной Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В. О. до Благовещенского моста;
    • набережной Кутузова;
    • Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
    • съезду с Воскресенской набережной на Литейный мост;
    • съездам с Пироговской набережной на Литейный мост.

    В Кронштадте 30 июля с 06:00 до 23:59 перекроют следующие улицы:

    • Коммунистическую улицу от Петровской улицы до Макаровской улицы и от Советского моста до Манежного переулка;
    • Манежный переулок;
    • Макаровскую улицу;
    • проспект Ленина от улицы Мартынова до Макаровской улицы;
    • улицу Карла Маркса от улицы Мартынова до Макаровской улицы;
    • Красную улицу от Петровской улицы до Макаровской улицы.

    Также с 00:00 до 23:59 30 июля запретят парковку на улице Карла Маркса от Макаровской улицы до Флотской улицы, проспекте Ленина от улицы Мартынова до Макаровской улицы и Коммунистической улице от Манежного переулка до Советского моста.

    Помимо этого, 14, 16, 19, 23 и 30 июля с 12:00 до 14:00 будет действовать запрет на плавание маломерных судов в акватории морского порта «Пассажирский порт Санкт‑Петербург». А 8, 9, 10, 11, 13, 15 и 17 июля в акваторию морского порта «Большой порт Санкт‑Петербург» не пустят суда валовой вместимостью менее 100, маломерные, спортивные парусные и прогулочные суда, а также гидроциклы.

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