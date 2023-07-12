Главный военно-морской парад перекроет улицы в центре Петербурга и в Кронштадте

Подготовка и проведение главного военно-морского парада, который пройдет в Петербурге 30 июля, будут ограничивать и перекрывать движение транспорта по некоторым улицам, сообщает 12 июля городской комитет по транспорту. Потеснят и маломерные суда.



С 18:00 29 июля до 14:00 30 июля в центре Петербурга перекроют: