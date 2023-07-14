В Неве — суровые гости. Встречающие их чайки взяли равнение налево

Сразу несколько военных кораблей пришли в Петербург утром 14 июля. Их зафиксировали супервидовые веб-камеры, полюбовался ими и фотограф «Фонтанки». Северная столица готовится к празднованию Дня ВМФ.
В Неве встали десантный катер «Иван Пасько», противодиверсионный катер «Юнармеец Дагестана», базовый тральщик БТ-115 «Павел Хенов», малые ракетные корабли «Углич» и «Советск».
кадры супервидовой веб-камеры
За «парадом» наблюдали не только люди, но и птицы. Две чайки как будто выполняли команды: «Налево равняйсь! Смирно!».
День ВМФ отметят в Петербурге 30 июля. Праздник начнётся в 10 часов утра с крейсера «Аврора» и продлится весь день. Состоится Главный военно-морской парад. В связи с его проведением на 10 часов перекроют проезд по участку КАД, проходящему через Комплекс защитных сооружений. 7 июля на Неве начали устанавливать швартовые рейдовые бочки, а через разведённый Дворцовый мост прошёл малый ракетный корабль «Одинцово».