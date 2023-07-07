До Петербурга дошёл ракетный корабль, ради которого разводили мост на «Коле». Показываем его с высоты птичьего полёта

На рассвете 7 июля через разведённый Дворцовый мост прошёл малый ракетный корабль «Одинцово». Зрелищем любовались редкие прохожие и птицы. Если вас среди них не было, смотрите на «Фонтанке», как это было.
Корабль пришёл в город со стороны Ладоги. Утром 6 июля ради него и барже-буксирного состава «РБ-348» и «РБ-250» на 45 минут разводили Ладожский мост через Неву на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Об этом предупреждал ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Кроме того, ночью на Неве начали устанавливать швартовые рейдовые бочки для Дня ВМФ. Что происходит в центре города прямо сейчас, можно посмотреть на специальной вкладке с трансляциями супервидовых веб-камер проекта «ОтЛичный Петербург».