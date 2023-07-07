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    До Петербурга дошёл ракетный корабль, ради которого разводили мост на «Коле». Показываем его с высоты птичьего полёта

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    54 комментария

    На рассвете 7 июля через разведённый Дворцовый мост прошёл малый ракетный корабль «Одинцово». Зрелищем любовались редкие прохожие и птицы. Если вас среди них не было, смотрите на «Фонтанке», как это было.

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    Корабль пришёл в город со стороны Ладоги. Утром 6 июля ради него и барже-буксирного состава «РБ-348» и «РБ-250» на 45 минут разводили Ладожский мост через Неву на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Об этом предупреждал ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Кроме того, ночью на Неве начали устанавливать швартовые рейдовые бочки для Дня ВМФ. Что происходит в центре города прямо сейчас, можно посмотреть на специальной вкладке с трансляциями супервидовых веб-камер проекта «ОтЛичный Петербург».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    КораблиНеваДень ВМФ
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    Комментарии 54

    Гость07 Июл 2023 в 11:31
    Красивый.🤔
    +0−0
    Гость07 Июл 2023 в 11:24
    Злопыхатели
    +0−1
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