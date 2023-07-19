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    На набережных Невы тысячи зрителей — первые кадры репетиции парада

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    Тысячи людей с утра 19 июля собрались на набережных Невы в Петербурге, чтобы посмотреть развод мостов и репетицию военно-морского парада перед Днём ВМФ.

    Фото: читатель «Фонтанки» Реденков
    Фото: читатель «Фонтанки» Реденков
    Фото: читатель «Фонтанки» Реденков
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    В центре города разведены четыре моста, а также перекрыты некоторые набережные и улицы (подробный список смотрите на «Фонтанке»). Пробки в центре сохраняются, большую нагрузку испытывают Большеохтинский мост и мост Александра Невского, а также ведущие к ним набережные. Зато на Каменноостровском проспекте, который утром стоял почти полностью, сейчас относительно свободно.

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    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
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    Общественный транспорт в связи с репетицией ходит по изменённым маршрутам. Автобусные маршруты № 3, 22, 27, 49, 181 следуют с задержками движения от 30 минут, сообщает организатор перевозок.

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