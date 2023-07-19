В центре Петербурга начинается коллапс

В Петербурге 19 июля начинают расти пробки. Движение ограничено в связи с репетицией военно-морского парада перед Днём ВМФ.
В начале одиннадцатого заторы образовались на Каменноостровском проспекте, Садовой улице, Пестеля, набережных Фонтанки, на Невском в сторону Дворцовой площади. Плотно на Свердловской набережной на подъезде к шоссе Революции. При этом общая загруженность городских дорог составляет «зелёные» 3 балла по шкале «Яндекса», что на 1 ниже обычного для данного времени суток.
Напомним, в первой половине дня закрывается ряд улиц и разводятся четыре моста. Подробности читайте на «Фонтанке».