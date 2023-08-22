«Поступок мужика». Как Роме Зверю все простили после поездки в Донбасс

Фото: телеграм-канал WarGonzo Поделиться Поделиться





После начала боевых действий фронтмен группы «Звери» Роман Билык заявил, что против понятно чего. За пост с черным квадратом пришлось заплатить отменой концерта на ПМЭФ. Спустя полтора года Билык неожиданно приехал в Донбасс с концертом для российских военных.



Патриотический лагерь тут же вспомнил про «блудного сына» и объявил праздник всепрощения, а вчерашние одобряющие поставили клеймо сломавшегося.



«Признаться, я эту группу всю жизнь терпеть не мог. <...> А теперь [Роман Билык] вдруг объявился на Донбассе. И поёт бойцам. И бойцы ему рады», — написал в своем телеграм-канале Захар Прилепин. После этого выступления, по словам писателя, он к музыканту сразу потеплел: «Послушал и думаю: а чего, хорошо же поёт».

Рэпер Рич (он же Ричард Семашков) и вовсе написал для РЕН-ТВ колонку с заголовком «Возвращение блудного сына». «Рома Зверь — это младший сын, который жил распутно, про родной дом свой забыл, в модных проектах снимался, делал вид, что ничего не происходит, а где надо — ещё и осуждал. А потом вернулся, покаялся», — провел Семашков аналогию. Коллеге по музыкальному цеху он предложил актуальную перепевку старого хита: «Мама, извини, у меня самолёт. Донецк, Луганск, Донбасс, Донбасс».



Регулярно выступающая в Донбассе поэтесса Анна Долгарева выразила Билыку респект и пообещала закачать группу «Звери» в плейлист.



Её коллега по патриотическо-поэтическому цеху Игорь Караулов признался, что слабо помнит, кто такой Рома Зверь. «Говорят, он что-то спел. Типа «Районы, кварталы, жилые массивы». Но ведь «Я горю, я вся во вкусе» тоже кто-то спел. И эта дама наверняка ещё жива. А как она относится к СВО? Выступала ли в Донбассе?» — призадумался Караулов. Писатель Александр (не путать с Виктором) Пелевин тут же ответил: да, Катя Лель тоже выступала в Донбассе.



Главный редактор Regnum Марина Ахмедова заявила, что лично у нее теперь никаких претензий к концертам Билыка в России не будет, и провела оценочную грань: «Тут все зависит от того, сколько человек наделал. Пугачева с Галкиным* (признан иноагентом) наделали такого, что не переваришь, даже если Галкин* запишется в добровольцы и пойдет на фронт. Осадок остался, окаменел и уже никуда из души не сдвинется. Но лично я не могу слишком строго судить людей душевно некрепких, таких, как, например, этот Зверь. Людей, которые растерялись и вовремя не распознали что происходит, а потом искренне поменяли мнение».



Экс-редактор телеканала 78 Александр Анучкин высказал более сдержанную позицию: вроде как, не все так однозначно, но «это как на выборах, где «важен каждый голос»: «Хорошо, когда любят, но достаточно, если просто играют по правилам».



Депутаты Госдумы тоже успели прокомментировать выступление музыканта перед военными. Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская сочла, что шанс у Билыка еще есть: «На мой взгляд, если некто не перешел в отношениях с Родиной последнюю черту <...>, если все его высказывания на уровне «не мешайте дурачку отлежаться на бочкУ», то обратный путь не заказан. Только пройти его надо качественно. Искренне, не искренне — материя темная, однако обязательную программу необходимо исполнить, правильную сторону публично занять и в дальнейшем ошибок не совершать».



«Сегодня он поет свои песни на передовой для наших ребят. Те песни, которые я пела, когда была студенткой. Могу сказать только одно: спасибо. Очень жду, когда другие «звезды» поступят так же», — понадеялась депутат Екатерина Стенякина.

Михаил Романов, который просил включить группу «Звери» в иноагенты, а в отношении организаторов их концертов провести проверки, заявил, что отзывать свои запросы не будет. Впрочем, самого музыканта депутат похвалил. «Человек исправился, проявил свою текущую позицию по поводу специальной военной операции, теперь он с нашими ребятами. Каждый может оступиться. Но проверка всё равно проводится, в МВД сделают выводы. Может, как раз проверка на его действия и повлияла», — сказал Романов «Ротонде».



Известный своими жалобами руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, который просил проверить «Зверей» на дискредитацию, жест Билыка тоже оценил. «Это настоящий поступок мужика. Позиция Романа понятна. <...> Для артиста побывать в зоне СВО — это подвиг, самая настоящая и гражданская позиция, кто в трудную минуту готов быть с нашей страной. Команда ФПБК поддерживает группу «Звери». Самое главное, вовремя определиться, кто ты и с кем. Респект», — написал Бородин у себя в канале.



По другую сторону баррикады высказывались, как кажется, менее словоохотливо. Бывший генеральный продюсер «Нашего Радио» Михаил Козырев** (признан иноагентом) опубликовал на своей странице мем со знаменитой сценой из фильма «Раба любви», в которой звучит фраза «Вы звери, господа».



Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Михаилом Натановичем Козыревым либо касается деятельности иностранного агента Михаила Натановича Козырева

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Татьяной Юрьевной Лазаревой либо касается деятельности иностранного агента Татьяны Юрьевны Лазаревой



В другом посте, где Козырев** вспомнил, что Билык в детстве жил в Мариуполе, в комментариях появилась актриса Татьяна Лазарева*** (признана иноагентом) и написала, что не забудет общую с фронтменом «Зверей» и другими артистами песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия». «Тем больнее от осознания того, что сломался чувак», — ответствовал бывший музыкальный продюсер.

