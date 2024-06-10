Москалькова: 52 процента опрошенных россиян считают, что их права соблюдаются

Пятьдесят процентов опрошенных социологами россиян считают, что их права соблюдаются. Результатами опроса Фонда общественного мнения поделилась с президентом России Владимиром Путиным уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Стенограмму встречи 10 июня публикует пресс-служба Кремля.



По словам Москальковой, за десять лет ситуация в стране существенно изменилась. Если десять лет назад люди считали, что их права соблюдаются только в 32 процентах, то сегодня эта цифра составляет 52 процента. Оценивают и считают, что не соблюдаются права 36 процентов респондентов.

