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    Москалькова: 52 процента опрошенных россиян считают, что их права соблюдаются

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    Пятьдесят процентов опрошенных социологами россиян считают, что их права соблюдаются. Результатами опроса Фонда общественного мнения поделилась с президентом России Владимиром Путиным уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Стенограмму встречи 10 июня публикует пресс-служба Кремля.

    По словам Москальковой, за десять лет ситуация в стране существенно изменилась. Если десять лет назад люди считали, что их права соблюдаются только в 32 процентах, то сегодня эта цифра составляет 52 процента. Оценивают и считают, что не соблюдаются права 36 процентов респондентов.

    Также омбудсмен отметила, что за два года удалось помочь адресно 17 тысячам человек, а вместе с коллективными обращениями — 87 тысячам.

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