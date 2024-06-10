Погрелись и хватит. Ежедневные дожди ждут Петербург на этой неделе, рядом мелькнет гроза

Июнь подмочит репутацию летнего месяца — всю неделю над Петербургом будет висеть опасность кратковременных дождей. Ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус уверяет, что это типичная погода для июня — без жары, но с небольшими осадками.
«В первые три дня недели погоду будет формировать циклон, который вначале затронет регион своей передней частью, затем — теплым сектором, и, наконец, в среду Санкт-Петербург окажется в его тылу. Четверг принесет антициклональную паузу в дождях, а закончится рабочая неделя пришествием следующего дождливого циклона с Атлантики», — прогнозирует Михаил Леус.
В понедельник, 10 июня, будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, а в области может прогреметь гроза. Днем ожидается около +19 градусов. Ветер юго-западный 5–10 м/с, порывистый.
В ночь на вторник, 11 июня, температура упадет до +12. Днем также возможен кратковременный дождь, столбики термометров поднимутся до +20…+22 градусов. Ветер северо-западный 5–10 м/с.
В среду, 12 июня, небольшие осадки продолжатся. Ночью — около +9…+11 градусов, днем — до +21. Ветер юго-западный 5–10 м/с.
13 июня, в четверг, осадки временно прекратятся. Ночью ожидается до +13 градусов, днем температура поднимется до +22. Ветер западный 3–8 м/с.
В пятницу, 14 июня, в Петербург снова вернутся дожди. Ночью будет +10…+12, днем — около +18…+20 градусов. Ветер западный 4–9 м/с.
Атмосферное давление почти всю рабочую неделю будет постепенно подниматься и к пятнице вырастет с 753 до 763 мм рт. ст., что выше нормы.
По предварительному прогнозу, в выходные также не обойдется без коротких дождей, а температурный фон будет близок к норме и составит +20…+22 градуса.