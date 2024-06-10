Погрелись и хватит. Ежедневные дожди ждут Петербург на этой неделе, рядом мелькнет гроза

Июнь подмочит репутацию летнего месяца — всю неделю над Петербургом будет висеть опасность кратковременных дождей. Ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус уверяет, что это типичная погода для июня — без жары, но с небольшими осадками.



«В первые три дня недели погоду будет формировать циклон, который вначале затронет регион своей передней частью, затем — теплым сектором, и, наконец, в среду Санкт-Петербург окажется в его тылу. Четверг принесет антициклональную паузу в дождях, а закончится рабочая неделя пришествием следующего дождливого циклона с Атлантики», — прогнозирует Михаил Леус.

