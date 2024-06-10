— Я знаю только одного Владимира Владимировича!

Сразу торжественно заявляю: я не скажу, как называется вуз, в котором все это происходило. Потому что вы все равно не поверите, что такое возможно. Но в жизни случается всякое. Так предлагаю отнестись к тому факту, что несколько месяцев назад на пороге торгового центра на окраине города я нос к носу столкнулся со своим бывшим научным руководителем диплома, и он первым делом предложил мне стать членом комиссии по приему госэкзамена по журналистике. Предложение, от которого я не смог отказаться. Мне всегда интересно узнать, зачем люди в 2024 году хотят заниматься журналистикой — делом в общем-то и не слишком прибыльным, и не слишком благодарным. А тут настоящие спецы, отучились 4 полных года — почти бакалавры.





Первое впечатление — самое сильное. Поэтому я точно запомню этих 16 студентов. Молодых и прекрасных. Раскованных и современных.



Потому что они не знали, кто написал «Жди меня, и я вернусь», они не знали, что такое фрак, они не знали про существование программы «Время», они не знали автора «Тимура и его команды» и «Чука и Гека», они не знали, какие страны входят в СНГ, они не знали, какой журнал основал Пушкин, они не знали, в каком году случилась Октябрьская революция и когда была Великая Отечественная война. Также они не знали диктора Левитана, они не знали, чем занималась Ольга Берггольц в блокадном Ленинграде. Наконец, они не знали, в каком веке был Серебряный век.



Конечно, я ни в коем случае не утверждаю, что эти жизнерадостные юноши и девушки не знали всего этого поголовно. Потому что целью экзамена вовсе не была проверка знаний всех этих разнородных исторических фактов и имен. Но, согласитесь, если тема билета касается того самого Серебряного века, не грех уточнить, к какому периоду времени относятся рассуждения.

Больше всего меня поразила та легкость и подкупающая простота, с которой без пяти секунд бакалавры признавались во всех этих незнаниях. С улыбкой, в которой лишь иногда можно было рассмотреть тень смущения. Которую, скорее всего, я сам себе и придумал.



Вы спросите:

— Какая у этой сказки мораль?

— А морали нет никакой!

Нытья на тему: «А вот в наше время мы наизусть знали ФИО всех 26 бакинских комиссаров» не будет. Тем более, что это неправда.



Я уверен, что этим замечательным студентам 1000 и 1 раз рассказывали и про военного корреспондента Аркадия Гайдара, и про голос Ольги Берггольц из ледяных раструбов блокадных громкоговорителей, и про все-все остальное. У меня есть только один вопрос! Почему им это все настолько смертельно неинтересно, что даже ради, прости Господи, госэкзамена, они не смогли запомнить эту детсадовскую информацию?



А пока приходится слушать примерно такие диалоги (при ответе на вопрос о телевидении времен перестройки):

— А кто вел первые телемосты, которые выходили в середине 1980-х?

— …

— Он до сих пор является одним самых известных ведущих на российском телевидении!

—...

— Он делал циклы программ с Иваном Ургантом, когда они путешествовали по Америке, Италии, Японии...

—...

— Его зовут Владимир Владимирович П...

— Я знаю только одного Владимира Владимировича!

Ну как после этого поставишь два!

