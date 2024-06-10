Пыталась спасти, но не удержала? Что известно о трагедии в Москве, где под окнами дома нашли мать с сыном

В понедельник под окнами престижного жилого комплекса «Долина грез» в Москве нашли тела 53-летней женщины и ее 15-летнего сына. От полученных травм оба скончались на месте. MSK1.RU пообщались со знакомыми погибших.

«Я живу в этом доме. С его родителями не был знаком, но гулял с ним самим пару раз», — рассказал Дмитрий, знакомый подростка. Молодой человек отметил, что в этот дом они переехали прошлым летом и жили вдвоем. «Возможно, отношения с матерью в последнее время были не лучшими, потому что при обследовании квартиры полиция нашла окровавленный нож», — подчеркнул Дмитрий.