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    Пыталась спасти, но не удержала? Что известно о трагедии в Москве, где под окнами дома нашли мать с сыном

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    В понедельник под окнами престижного жилого комплекса «Долина грез» в Москве нашли тела 53-летней женщины и ее 15-летнего сына. От полученных травм оба скончались на месте. MSK1.RU пообщались со знакомыми погибших.

    «Я живу в этом доме. С его родителями не был знаком, но гулял с ним самим пару раз», — рассказал Дмитрий, знакомый подростка. Молодой человек отметил, что в этот дом они переехали прошлым летом и жили вдвоем. «Возможно, отношения с матерью в последнее время были не лучшими, потому что при обследовании квартиры полиция нашла окровавленный нож», — подчеркнул Дмитрий.

    Фото: Арина Майорова / MSK1.RU
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    «Она, видимо, пыталась его удержать за ноги, но упала следом», — рассказал сотрудник ЖК.

    Соседи семьи характеризуют погибшего юношу как тихого и спокойного. Вредных привычек за ним не наблюдалось.

    Следствие выясняет причины трагедии. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

    Фото: Арина Майорова / MSK1.RU

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