«Главаря террористов» по делу «Крокуса» оштрафовали за нарушение ПДД в Брянской области. Приставы ищут деньги

Приставы из Новосибирска возбудили исполнительное производство в отношении Далерджона Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который в СИЗО ожидает суда по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Он нарушил ПДД на 2 тысячи рублей.

Об интересе приставов к Мирзоеву 10 июня пишет РИА Новости. Он нарушил правила дорожного движения в Брянской области в день теракта дважды, статьи в материале не указываются. Общая сумма штрафа составляет 2000 рублей. Производство возбуждено в Новосибирске, так как там он был зарегистрирован. Мирзоев считается лидером группы террористов-исполнителей.