«Главаря террористов» по делу «Крокуса» оштрафовали за нарушение ПДД в Брянской области. Приставы ищут деньги

Приставы из Новосибирска возбудили исполнительное производство в отношении Далерджона Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который в СИЗО ожидает суда по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Он нарушил ПДД на 2 тысячи рублей.
Об интересе приставов к Мирзоеву 10 июня пишет РИА Новости. Он нарушил правила дорожного движения в Брянской области в день теракта дважды, статьи в материале не указываются. Общая сумма штрафа составляет 2000 рублей. Производство возбуждено в Новосибирске, так как там он был зарегистрирован. Мирзоев считается лидером группы террористов-исполнителей.
Также в базе приставов уроженец Таджикистана Диловар Исломов, он не был в «Крокусе», но продал боевикам машину, сейчас он тоже в СИЗО. За ним нарушений на 5 тысяч в Тверской области в январе 2024 года. Производство возбудили уже после теракта.