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    «Главаря террористов» по делу «Крокуса» оштрафовали за нарушение ПДД в Брянской области. Приставы ищут деньги

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    Приставы из Новосибирска возбудили исполнительное производство в отношении Далерджона Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который в СИЗО ожидает суда по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Он нарушил ПДД на 2 тысячи рублей.

    Об интересе приставов к Мирзоеву 10 июня пишет РИА Новости. Он нарушил правила дорожного движения в Брянской области в день теракта дважды, статьи в материале не указываются. Общая сумма штрафа составляет 2000 рублей. Производство возбуждено в Новосибирске, так как там он был зарегистрирован. Мирзоев считается лидером группы террористов-исполнителей.

    Также в базе приставов уроженец Таджикистана Диловар Исломов, он не был в «Крокусе», но продал боевикам машину, сейчас он тоже в СИЗО. За ним нарушений на 5 тысяч в Тверской области в январе 2024 года. Производство возбудили уже после теракта.

    Вечером 22 марта вооруженные мужчины ворвались в здание «Крокуса» и начали расстреливать людей, пришедших на концерт группы «Пикник». Погибли больше 140 человек, пострадали свыше 550.

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